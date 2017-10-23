Торба стал заместителем председателя правительства области

Источник: Калининград.Ru

Губернатор Антон Алиханов утвердил Александра Торбу в должностях вице-премьера и министра по муниципальному развитию и внутренней политике. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Впереди важный этап — предвыборная президентская кампания. Также в следующем году предстоит несколько кампаний в муниципалитетах: единый день голосования состоится в сентябре, — сказал Торбе глава региона во время личной встречи.

Антон Алиханов подчеркнул, что в фокусе внимания заместителя председателя правительства по-прежнему остаются вопросы развития муниципальных образований. «Будем и дальше укреплять взаимодействие между региональной властью и местным самоуправлением. Есть определённые точки напряжения. Будем вместе планомерно их решать, доводить до логического конца. Чтобы не было, как в предыдущие годы, так называемых отщепенцев среди муниципалитетов. И все граждане получали максимум благ, которые распределяются из регионального центра между муниципальными образованиями», — отметил губернатор.

Александру Торбе также поручили создавать конструктивный диалог между властью и обществом и взаимодействовать со средствами массовой информации.

Чиновник имеет три высших образования по специальностям инженер-электромеханик, менеджер-экономист и юрист. Он занимал руководящие должности в органах управления Калининграда и области, в том числе начальника управления по делам молодёжи мэрии, главы аппарата полномочного представителя президента РФ и руководителя аппарата регионального правительства, вице-премьера по внутренней политике.

С 2013 года Александр Торба возглавлял администрацию Гвардейского округа. В апреле 2017 года его назначили врио заместителя председателя регионального правительства и по совместительству руководителем министерства по муниципальному развитию и внутренней политике.