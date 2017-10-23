В Москве для животных будет свой закон

Источник: РИА "Новости"

О разработке проекта московского закона «Об охране диких животных в городе Москве» в интервью «РИА Новости» рассказал глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. «Мы предлагаем установить правила игры по содержанию экзотических и диких животных в московских квартирах», — заявил чиновник.

Люди, которые приняли решение содержать дома диких животных, должны создать им условия, максимально приближенные к их реальной среде обитания. Антон Кульбачевский Глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды

Кроме того, по словам чиновника, горожанин, решившийся завести дома дикое животное, должен будет извещать власти о его приобретении. Как рассказал глава столичного департамента, документ уже прошел обсуждения с москвичами, «было очень много интересных предложений». «Большинство активных участников высказывались за запрещение содержания диких животных в квартирах», — отметил господин Кульбачевский.

«Ъ» удалось ознакомиться с проектом закона, анонсированного департаментом природопользования.

Вводятся, в частности, такие понятия, как «дикие животные», «инвазивные виды диких животных», «среда обитания дикого животного», «неволя», «искусственная среда обитания», «учет диких животных» и т. д.

Московские власти получают право на ведение Красной книги, на введение «ограничений и запретов на использование диких животных в неволе» и ведение реестра таких животных. Все дикие животные, «обитающие в состоянии естественной свободы» в столице, будут подлежать государственному учету. Столичные власти будут заниматься временным содержанием животных, находящихся в бедственном положении после изъятия из «незаконного пользования».

Законом также будут описаны мероприятия по охране диких животных, проживающих в Москве в естественной среде обитания, а также мероприятия по их воспроизводству. Помимо этого в законе будет прописан запрет на «изъятие диких животных» из естественной среды обитания, но это будет разрешено, если животные, к примеру, причиняют вред «жизни, здоровью, имуществу физических лиц, имуществу юридических лиц, создают угрозу жизни и здоровью человека, препятствуют транспортному сообщению, эксплуатации линий электропередачи».

Будет запрещено содержание и разведение в неволе в многоквартирных домах диких животных, «представляющих опасность для жизни и здоровья граждан»: их перечень будет установлен отдельным документом правительством Москвы.

По данным «Ъ», для включения в этот список сейчас рассматриваются дикие кошки и ядовитые змеи. Впоследствии Мосгордума также должна будет принять изменения в КоАП Москвы, установив штрафы за нарушения норм нового закона.

Документ, о котором рассказал господин Кульбачевский, может быть принят Московской городской думой только после того, как появится федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», о котором «Ъ» сообщал ранее.

Проект закона изначально был подготовлен Минсельхозом и Минприроды и сейчас готовится Госдумой к принятию во втором чтении. Он, в частности, позволит закрыть ряд пробелов в законодательстве: все питомцы должны будут подлежать обязательной регистрации, при этом предполагается добровольное чипирование животных. В Минприроды «Ъ» сказали, что требования столичных властей, которые будут прописаны в московском законе, не должны противоречить федеральному законодательству (так, к примеру, перечень запрещенных к содержанию животных будет установлен и на федеральном уровне). «Но никто не запрещает им устанавливать дополнительные нормы», — отметили в ведомстве.