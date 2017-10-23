Глава правительства Приангарья: Мы должны создавать комфортную среду там, где живем

Источник: irkobl.ru

Программа «Формирование комфортной городской среды» — это уникальный проект, который дает возможность улучшить инфраструктуру в городах Иркутской области за счет федерального финансирования. Но при этом важна обратная связь. Необходимо обозначить проблемы, с которыми сталкиваются муниципалитеты, и подготовиться к работе по проекту в следующем году, сказал председатель правительства региона Руслан Болотов на семинаре-совещании со специалистами органов архитектуры и градостроительства муниципальных образований Приангарья сегодня, 23 октября. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«Программа “Формирование комфортной городской среды” — это уникальный для улучшения качества жизни проект. Это то, о чем большинство из вас мечтало. Проект позволяет привлекать для развития инфраструктуры федеральные деньги. Мы сегодня имеем возможность сделать так, чтобы наши города стали лучше. Чтобы мы ориентировались не на заграницу, а чтобы красиво было у нас дома. При этом нам нужна обратная связь. Без вашей активной позиции будет сложно понять, чем мы сталкиваемся. Необходимо обозначить проблемы, разобраться с ними и подготовиться к работе по проекту в следующем году. Что касается природоохранных территорий… Мы должны минимизировать вред окружающей среде, но при этом не тормозить жизнь наших населенных пунктов. Поручения, данные президентом, являются одной из ключевых задач, которые формируется на федеральном уровне и являются обязательными для выполнения регионами», — отметил Руслан Болотов.

По словам руководителя службы архитектуры Иркутской области — главного архитектора региона Екатерины Протасовой, сегодня вопросы о развитии территории становятся на передний план. Территориальное планирование в Иркутской области выполнено на 100%. Как оказалось, нужно, чтобы документы начали работать. К сожалению, в большинстве территорий это не так.

«В шестимесячный срок должны были поставлены на кадастровый учет границы населенных пунктов, в регионе их всего одна треть от необходимого количества. Это говорит о многом: о правовых механизмах, которые действуют в территории, о низкой собираемости налогов, которые являются базой для нашей жизни. Многие поручения воспринимаются муниципалитетами формально. Я хочу сказать о правилах землепользования и застройки. Внесение изменений в Градкодекс, которые вступили в силу в 2017 году, по приведению в соответствие действующих правил землепользования и застройки выполнено на 30%. Муниципалитеты не понимают, что это единственный инструментарий, который регламентирует работу всех действующих субъектов в территории. Поэтому важно, насколько полные правила, насколько учтены и описаны все требования к работе на территории», — сказала Екатерина Протасова.

Она также подчеркнула, что сейчас социальная и транспортная инфраструктура в регионе в достаточно зачаточном состоянии. Очень плохо представлена картина по местным нормативам градостроительного проектирования. Важно понимать, что при внесении изменений в документы наличие местных нормативов обязательно, прежде всего, для органов местного самоуправления.

В этом году вступили изменения в Градкодекс, когда на право принимать решения для подготовки проектов планировки проектов и межевания территории наделены иные лица, кроме муниципалитетов.

«На мой взгляд, это прорывной момент. Он налагает большую ответственность на качество, достоверность базовой документации муниципалитетов. От того, что происходит в территории, зависит, будут ли инвестиции в нашу территорию, будет ли она процветающей, будет ли здесь оставаться население, дадут ли наши усилия, направленные на формирование комфортной городской среды, тот результат, которого мы хотели», — сказала главный архитектор региона.

Как отметила председатель комитета по социально-культурному законодательству ЗС Приангарья Ирина Синцова, в 2017 году специалисты пришли к выводу, что в регионе не хватает определенных знаний, нет опыта взаимодействия по решению насущных проблем по благоустройству территории. В проекте важны точка старта и финиша, должны участвовать высококвалифицированные специалисты.

«Мы видим, что это должен быть новый проект и новые требования предъявляются к участникам программы. Главное — научить людей видеть среду, соизмерять желание с возможностями, необходимо профессиональное сопровождение. Городская среда — это двигатель, в том числе в демократических процессах, насколько муниципалитеты справляются со своими задачами. Перед нами стоит важная задача. Комфортное и достойное проживание мы должны создавать у нас», — подчеркнула Ирина Синцова.

При этом большинство муниципалитетов, которые стали участниками приоритетного проекта в этом году, столкнулись с проблемами оформления проектов благоустройства. Анализ ошибок, выявленных при проведении экспертизы проектов, также был проведен в ходе семинара-совещания. Это необоснованность объема работ, неверные данные по площади территории и другие недочеты. Благодаря семинару у муниципалитетов появилась возможность подготовится к реализации проектов следующего года с учетом полученных новых знаний.