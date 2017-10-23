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13:45 (мск), источник: СуперОмск

Новый претендент на кресло мэра Омска обещал стучать кулаком по столу и головам

Сегодня, 23 октября, на конкурс по выбору мэра Омска заявился очередной претендент — 44-летний предприниматель, экс-директор маслозавода «Нижнеомский» Дмитрий Карев.

При избрании себя мэром он обещает кардинальные изменения в жизни города, однако конкретных изменений не называет.

«Мне настолько надоело, что никто не собирается работать засучив рукава. Я живу в Омске, я люблю свой город, и хочется изменений, а не в этом болоте прозябать из-за борьбы наших омских кланов. Изменения будут, а что конкретно — жизнь покажет», — рассказал о причинах выдвижения бизнесмен.

Свою же принадлежность к каким-либо группировкам Карев отрицает, а в должности мэра обещает быть жестким руководителем.

«Не получится прийти и мило всем улыбаться — кулаком по столу, а кому-то, может быть, и по голове. Если до людей не доходит словами, что надо работать на благо своего города, значит, по-другому надо», — обозначил претендент на должность мэра.

Отметим, Дмитрий Карев выдвигался на выборы в омское Заксобрание в 2016 году от партии «Яблоко». По данным «Спарк-Интерфакс», сейчас он владеет фирмой «Олимп», занимающейся оптовой торговлей, является президентом аграрного фонда имени Столыпина и президентом Федерации триатлона Омской области.

К настоящему моменту на конкурс по выбору мэра заявились девять человек. Помимо Карева это юрист Роман Кафаров, пенсионер Николай Телепенко, вернувшийся из Казахстана в Омск предприниматель Самат Шарипов, работающий в добывающей отрасли Сергей Хазин, пенсионер Мухаметкали Хасанов, выпускник общевойскового командного училища имени Фрунзе Юрий Александров, пенсионер Дмитрий Перевальский и Максим Щапов.

Заявки будут приниматься по 31 октября.

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