Новый претендент на кресло мэра Омска обещал стучать кулаком по столу и головам
Сегодня, 23 октября, на конкурс по выбору мэра Омска заявился очередной претендент — 44-летний предприниматель,
Сегодня, 23 октября, на конкурс по выбору мэра Омска заявился очередной претендент — 44-летний предприниматель,
При избрании себя мэром он обещает кардинальные изменения в жизни города, однако конкретных изменений не называет.
«Мне настолько надоело, что никто не собирается работать засучив рукава. Я живу в Омске, я люблю свой город, и хочется изменений, а не в этом болоте прозябать
Свою же принадлежность к
«Не получится прийти и мило всем улыбаться — кулаком по столу, а
Отметим, Дмитрий Карев выдвигался на выборы в омское Заксобрание в 2016 году от партии «Яблоко». По данным «Спарк-Интерфакс», сейчас он владеет фирмой «Олимп», занимающейся оптовой торговлей, является президентом аграрного фонда имени Столыпина и президентом Федерации триатлона Омской области.
К настоящему моменту на конкурс по выбору мэра заявились девять человек. Помимо Карева это юрист Роман Кафаров, пенсионер Николай Телепенко, вернувшийся из Казахстана в Омск предприниматель Самат Шарипов, работающий в добывающей отрасли Сергей Хазин, пенсионер Мухаметкали Хасанов, выпускник общевойскового командного училища имени Фрунзе Юрий Александров, пенсионер Дмитрий Перевальский и Максим Щапов.
Заявки будут приниматься по 31 октября.