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14:18 (мск), источник: Sputnik.md

В мэрии Кишинева грядет новая отставка: кто может лишиться должности

КИШИНЕВ, 23 окт — Sputnik. Советники-социалисты собрали 19 подписей в поддержку инициативы об отставке и.о. руководителя образования Кишинева Александру Фляша. Об этом они сообщили в понедельник на пресс-конференции.

Источник: Sputnik.md

Причиной послужило то, что, по их словам, вот уже полтора месяца не исполняется решение о выделении сотрудникам столичных детских садов надбавки к зарплате. Как утверждают советники, именно по указанию Фляша профильные районные управления не начислили надбавку к зарплате 50%, за что ранее проголосовал мунсовет.

В связи с этим подписавшиеся под таким требованием советники настаивают, чтобы и.о. примара Нистор Грозаву уже ко вторнику подписал распоряжение об отставке Фляша, а вместе с ним и руководителей управлений образования всех секторов Кишинева.

Как подчеркивают советники, чиновник сначала был в отпуске, а затем отправился на молодежный форум в Сочи, а сейчас он и вовсе находится в Великобритании до 30 октября.

Александру Фляш вместе с другими работниками мэрии стал героем совместного с отстраненным на время следствия с поста мэра Кишинева Дорином Киртоакэ нашумевшего видео в гараже местной администрации.

Там, напомним, молодые люди в состоянии изрядного подпития кривлялись и подпевали песням группы «Любэ».

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