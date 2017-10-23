Камалов: Узбекистан поэтапно идет к построению «ведущей экономики»

Источник: Podrobno.uz

«Узбекистан имеет крепкий потенциал и поэтапно идет к построению в перспективе ведущей диверсифицированной экономики для того, чтобы стать научно-техническим, производственным, финансовым, транспортным, туристическим и культурным центром региона. За годы независимости качественно изменилась структура экономики от преимущественно аграрной наполненности в сторону усиления промышленной составляющей», — сказал Камалов, выступая на XIII Международной хлопковой и текстильной ярмарке в Ташкенте.

В своем выступлении он остановился на важных показателях отрасли. Так, например, Камалов еще раз напомнил, что механизация уборки урожая хлопка является приоритетной задачей, «поэтому ускоренными темпами наращиваются объемы хлопка, собранного машинами». Экс-посол не привел никаких данных по уровню механизации, который сложился в этом году.

«Если до начала 90-х годов прошлого столетия объем посевных площадей в республике под хлопчатник составлял 2,2 млн. гектаров, то за счет поэтапного реформирования сельского хозяйства, диверсификации экономических приоритетов он сократился до 1,2 млн гектаров», — добавил Камалов.

Эти меры позволили более чем в два раза увеличить площади под зерновую и плодоовощную продукцию и обеспечили продовольственную безопасность страны. При этом он считает, что очень важно сохранить существующий объем урожая хлопка, необходимого для текстильной промышленности страны. .