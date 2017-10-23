Мирзиёев выразил соболезнования президенту Афганистана

«С чувством глубокой скорби восприняли печальную весть о многочисленных человеческих жертвах в результате нескольких жестоких террористических актов, совершенных в столице Афганистана — городе Кабуле и в провинции Гур. В эти горестные минуты выражаем глубокие соболезнования Вам, Ваше Превосходительство, и близким погибших. Просим у Всевышнего близким погибших — терпения и стойкости, пострадавшим — скорейшего выздоровления», — отметил Мирзиёев.

Напомним, что в результате двух терактов, произошедших в ночь на 21 октября в шиитских мечетях в Кабуле и провинции Гур, погибли не менее 72 человек. Жертвами атаки стали дети, женщины и правительственные чиновники. Нападение было совершено во время вечерней пятничной молитвы террористами-смертниками. ​