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13:46 (мск), источник: Podrobno.uz

Мирзиёев выразил соболезнования президенту Афганистана

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования главе Афганистана Мухаммаду Ашрафу Гани.

«С чувством глубокой скорби восприняли печальную весть о многочисленных человеческих жертвах в результате нескольких жестоких террористических актов, совершенных в столице Афганистана — городе Кабуле и в провинции Гур. В эти горестные минуты выражаем глубокие соболезнования Вам, Ваше Превосходительство, и близким погибших. Просим у Всевышнего близким погибших — терпения и стойкости, пострадавшим — скорейшего выздоровления», — отметил Мирзиёев.

Напомним, что в результате двух терактов, произошедших в ночь на 21 октября в шиитских мечетях в Кабуле и провинции Гур, погибли не менее 72 человек. Жертвами атаки стали дети, женщины и правительственные чиновники. Нападение было совершено во время вечерней пятничной молитвы террористами-смертниками.

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