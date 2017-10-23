Омским чиновникам приходится ездить на старом транспорте
Ситуацию с государственным автопарком Омской области на
Ситуацию с государственным автопарком Омской области на
По словам чиновника, за время его работы автомобили для омских чиновников практически не закупались.
«По автотранспортным средствам ситуация у нас не самая благоприятная. Я работаю практически два года, и мы не купили ни одного автомобиля для органов исполнительной власти», — заявил Борис Смольников.
Еще менее благоприятно обстоят дела с автопарком в районных СМИ. Как добавила присутствующая на
«Часто так бывает, что у
По итогам инвентаризации омского Минимущества, в 2017 году было высвобождено 87 автомобилей, в том числе 23 машины — из органов исполнительной власти. 20 автомобилей были перезакреплены за другими ведомствами, и 13 машин списали.