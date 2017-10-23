Омским чиновникам приходится ездить на старом транспорте

По словам чиновника, за время его работы автомобили для омских чиновников практически не закупались.

«По автотранспортным средствам ситуация у нас не самая благоприятная. Я работаю практически два года, и мы не купили ни одного автомобиля для органов исполнительной власти», — заявил Борис Смольников.

Еще менее благоприятно обстоят дела с автопарком в районных СМИ. Как добавила присутствующая на пресс-конференции руководитель департамента государственной собственности Минимущества Лилия Гулиева, в некоторых районных газетах продолжаются пользоваться автомобилями 80−90-х годов.

«Часто так бывает, что у какого-то учреждения 2−3 транспортных средства, и оно готово от него отказаться, а у другого могут быть автомобили 80−90-х годов. Кстати, такие транспортные средства есть у наших районных газет, им мы и перераспределяем», — рассказала Лилия Гулиева.