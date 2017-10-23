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14:12 (мск), источник: СуперОмск

Омским чиновникам приходится ездить на старом транспорте

Ситуацию с государственным автопарком Омской области на пресс-конференции в понедельник, 23 октября, прокомментировал министр имущественных отношений региона Борис Смольников.

По словам чиновника, за время его работы автомобили для омских чиновников практически не закупались.

«По автотранспортным средствам ситуация у нас не самая благоприятная. Я работаю практически два года, и мы не купили ни одного автомобиля для органов исполнительной власти», — заявил Борис Смольников.

Еще менее благоприятно обстоят дела с автопарком в районных СМИ. Как добавила присутствующая на пресс-конференции руководитель департамента государственной собственности Минимущества Лилия Гулиева, в некоторых районных газетах продолжаются пользоваться автомобилями 80−90-х годов.

«Часто так бывает, что у какого-то учреждения 2−3 транспортных средства, и оно готово от него отказаться, а у другого могут быть автомобили 80−90-х годов. Кстати, такие транспортные средства есть у наших районных газет, им мы и перераспределяем», — рассказала Лилия Гулиева.

По итогам инвентаризации омского Минимущества, в 2017 году было высвобождено 87 автомобилей, в том числе 23 машины — из органов исполнительной власти. 20 автомобилей были перезакреплены за другими ведомствами, и 13 машин списали.

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