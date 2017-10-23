Аксенов надеется на укрепление связей Крыма с Венето и Ломбардией

Источник: AP 2017

В воскресенье в Венето и Ломбардии прошли референдумы об автономии. В истории Итальянской республики подобные консультации с населением регионов проводятся впервые. Оба референдума являются консультативными и формально не повлекут за собой обязательных правовых последствий.

Согласно первым объявленным результатам, свыше 95% жителей Ломбардии проголосовали за расширение автономии региона, явка превысила 40%. В Венето за такое решение высказались более 98% принявших участие в голосовании. По данным комиссии, всего в референдуме приняли участие свыше 57% местных избирателей.

«Поздравляю наших итальянских друзей с впечатляющим успехом. Надеюсь, что эта победа будет способствовать развитию связей между Крымом и регионами Италии, дальнейшему укреплению российско-итальянского сотрудничества, отказу от несправедливой и разрушительной политики санкций» Аксенов

Глава Крыма подчеркнул, что референдумы в Ломбардии и Венето являются внутренним делом Италии, однако напомнил, что руководство партии «Лига Севера», которая имеет сильные позиции в северных итальянских регионах, не единожды посещало российский Крым.