Международную ассоциацию «Друзья Крыма» учредят 6—7 ноября

Источник: РИА "Новости"

По его данным, ассоциация будет создана в рамках Международного форума друзей Крыма, проведение которого намечено на 6—7 ноября .

«В ходе форума планируется учредить международную ассоциацию “Друзья Крыма” и представить доклад экспертов о юридической легитимности общекрымского референдума, что будет способствовать распространению в мире правдивой информации о жизни на полуострове и свободном выборе крымского народа в марте 2014 года», — говорится в сообщении.

Как отмечают власти, форум друзей Крыма создается как площадка для диалога политических лидеров, парламентариев, представителей бизнеса, народной дипломатии для активизации международных политических контактов с Крымом. Потенциальными участниками форума станут около 40 видных зарубежных деятелей, представителей общественности и культуры, бизнеса и СМИ.