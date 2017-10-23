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14:23 (мск), источник: РИА Новости

Международную ассоциацию «Друзья Крыма» учредят 6—7 ноября

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости, Виктор Лященко. Международную ассоциацию «Друзья Крыма» планируется создать на форуме в Ялте 6—7 ноября, сообщает крымское правительство.

Источник: РИА "Новости"

По его данным, ассоциация будет создана в рамках Международного форума друзей Крыма, проведение которого намечено на 6—7 ноября.

«В ходе форума планируется учредить международную ассоциацию “Друзья Крыма” и представить доклад экспертов о юридической легитимности общекрымского референдума, что будет способствовать распространению в мире правдивой информации о жизни на полуострове и свободном выборе крымского народа в марте 2014 года», — говорится в сообщении.

Как отмечают власти, форум друзей Крыма создается как площадка для диалога политических лидеров, парламентариев, представителей бизнеса, народной дипломатии для активизации международных политических контактов с Крымом. Потенциальными участниками форума станут около 40 видных зарубежных деятелей, представителей общественности и культуры, бизнеса и СМИ.

В числе российских участников планируется пригласить представителей руководства администрации Президента РФ, председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

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