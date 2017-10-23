Назначен новый руководитель правового департамента Тольятти

Источник: пресс-служба мэрии Тольятти

Александр Анатольевич Великосельский родился 31 января 1963 г. в городе Фрунзе (Киргизия). Закончил Киргизский государственный университет им. 50-летия СССР в 1989 году по специальности «Правоведение» с присвоением квалификации «юрист».

С 1979 г. по 1980 г. проходил обучение в техническом училище № 7 ст. Бологое Октябрьской ж. д. С 1980 г. по 1981 г. работал слесарем по ремонту подвижного состава цеха периодического ремонта 3 разряда локомотивного депо Бологое Октябрьской ж. д. С 1981 г. по 1983 г. проходил военную службу в Вооруженных силах страны. После армии работал слесарем МСР 3 разряда на Фрунзенском заводе ЭВМ, затем в 1984 году поступил на учебу в Киргизский государственный университет им. 50-летия СССР. После окончания учебы работал старшим следователем прокуратуры Ленинского района Фрунзе Киргизской ССР.

С 1992 г. по 2013 г. замещал должности помощника прокурора Центрального района Тольятти, старшего следователя следственного управления прокуратуры Самарской области, старшего следователя прокуратуры Центрального района Тольятти, зампрокурора Центрального района Тольятти, заместителя прокурора Тольятти.

Освобожден и уволен из органов прокуратуры Самарской области по собственному желанию в связи с выходом на пенсию за выслугу лет.

С ноября 2013 г. по октябрь 2017 г. работал ведущим юрисконсультом в ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса».

«Уверен, что профессиональные и личные качества, а также большой опыт практической работы позволят Александру Анатольевичу успешно справиться с поставленными задачами», — подчеркнул Сергей Анташев.