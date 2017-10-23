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14:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Отставка Георгия Полтавченко: губернатор Петербурга может уйти после президентских выборов

СМИ со ссылкой на «источники в Кремле» сообщили, что градоначальника уволят в марте 2018 года.

Очередная волна слухов об отставке Георгия Полтавченко. На сей раз, по данным СМИ, губернатор Петербурга покинет пост после президентских выборов (они пройдут в марте 2018 года). Об этом сообщают некие источники в Кремле.

— В правительстве РФ недовольны долгостроем стадиона на Крестовском острове, обострившейся ситуацией вокруг передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви и протестными настроениями, которые витают в городе, — делятся инсайдеры.

Политологи считают, что появившаяся информация — очередной вброс. С момента назначения Георгия Сергеевича на пост градоначальника таких было не меньше десяти.

В последний раз аналогичные слухи возникли недавно — в конце сентября. Якобы Полтавченко должна была смести волна увольнений губернаторов, с треском прокатившаяся по всей России.

— Очень интересная формулировка — «после президентских выборов». До них остается еще около пяти пяти месяцев, за это время может произойти все что угодно! Если петербуржцы вдруг выдадут стопроцентный результат (я имею ввиду поддержку действующего президента), то, конечно, Георгий Сергеевич останется, — говорит политолог и доцент СПбГУ Александр Конфисахор.

Это утка и не более чем. Кому это может быть выгодно? Кому угодно! Начиная от депутатов городского парламента, недовольных действующим губернатором, и заканчивая влиятельными бизнесменами или крупными строительными компаниями.
Александр Конфисахор
Политолог и доцент СПбГУ

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников отметил, что возникшие слухи «и так из области очевидного».

— Понятно, что Георгий Сергеевич уйдет после, а не до президентских выборов. Но вопрос в том, насколько он после них задержится в городе на Неве. Покинет свой пост сразу или через месяц? А, может, и год? То есть никакой конкретики, — подчеркивает эксперт.

В любом случае за будущее Полтавченко переживать не стоит. Я уверен, ему найдется применение. Если не на губернаторской должности, так на какой-нибудь другой, может, менее публичной.
Дмитрий Солонников
Директор Института современного государственного развития

Комментарий Смольного

Информацию о грядущей отставке Георгия Полтавченко недвусмысленно прокомментировал его пресс-секретарь Андрей Кибитов. Представитель градоначальника выложил в твиттер фотографию с несколькими утками, назвав пернатых «эксклюзивными источниками», которые сообщили об увольнении Георгия Сергеевича.

— Источник, близкий к источнику, который близок к Москве, сообщает, что последний не обладает достоверной информацией… Это все что можно сказать, — добавил Андрей Кибитов.

Сказано!

Отставка Георгия Полтавченко? Ну… Скажу вам так: кадровые слухи — это русская народная забава.
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России

Справка «КП»

Георгий Полтавченко родился в 1953 году в Баку. В 1960 году семья перебралась в Ленинград. Здесь он закончил Ленинградский институт авиационного приборостроения. В 1978 году назначен инструктором ВЛКСМ, а оттуда уже направлен в КГБ.

В органах госбезопасности СССР отслужил 13 лет. С 1993 по 1999 был начальником Управления Федеральной службы налоговой полиции в Петербурге. В 1998 году проиграл выборы в Законодательное собрание.

Был полпредом Президента в Ленинградской области, после — в Центральном федеральном округе. В 2011 году назначен на пост губернатора Петербурга.

Действительный государственный советник 1 класса, генерал-лейтенант налоговой полиции.

Женат, его единственный сын окончил Московскую юридическую академию.

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