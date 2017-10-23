В ноябре правительства Румынии и Молдовы проведут совместное заседание

Посол Молдовы в Бухаресте Михай Грибинча уточнил, что состоится оно в ноябре в Кишиневе. Дипломат подчеркнул, что Румыния останется основным торговым партнером Молдовы, и речь на заседании пойдет о развитии двусторонних отношений.



Предыдущая такая встреча состоялась в марте в Пятра-Нямц. Премьеры двух стран обсудили, в частности, строительство газопровода Яссы-Кишинев и возможность продления трассы Тыргу-Муреш — Яссы — Унгены.