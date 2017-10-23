В ноябре правительства Румынии и Молдовы проведут совместное заседание
Правительства Румынии и Молдовы завершают подготовку к следующему совместному заседанию.
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Правительства Румынии и Молдовы завершают подготовку к следующему совместному заседанию.
Посол Молдовы в Бухаресте Михай Грибинча уточнил, что состоится оно в ноябре в Кишиневе. Дипломат подчеркнул, что Румыния останется основным торговым партнером Молдовы, и речь на заседании пойдет о развитии двусторонних отношений.
Предыдущая такая встреча состоялась в марте в
В сентябре Румыния перечислила Молдове последний транш кредита в 150 миллионов евро.