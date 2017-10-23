Лукашенко об уборке урожая: время не терпит, пора заканчивать

Источник: Sputnik.by

В понедельник, 23 октября, президент Беларуси заслушал доклад о завершении осенних полевых работ в стране, а также обсудил с руководством отрасли предложения о совершенствовании структуры посевных площадей в Витебской области.

По словам белорусского лидера, на проблемные вопросы в развитии агропромышленного комплекса в стране необходимо взглянуть шире, поскольку речь идет не только о производстве, но и о жизни людей, то есть о социальном аспекте.

В том, что касается уборки урожая, президент подчеркнул, что время не терпит, и уборочные работы пора заканчивать.

«Насколько я информирован, с картошкой проблем нет. Свекла по плану убирается, но вот уборку кукурузы на силос время торопит. Хотелось бы, чтобы к 7 ноября эти работы были проведены. Ну и останется немного кукурузы на зерно. Может быть, успеете убрать. И немного свеклы», — сказал Лукашенко.

В то же время, по словам белорусского лидера, в том, что касается будущего урожая, «пахать надо каждый день», но пока работа организована плохо.

Отдельный частный вопрос, но очень важный для страны, как мы договаривались в ходе уборочной кампании, это Витебская область. Нам надо пойти на серьезную реформу агропромышленного комплекса Витебщины, и мы договорились, что начинать будем со структуры посевных площадей. Александр Лукашенко