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15:19 (мск), источник: ЕАН

Бывший пресс-секретарь Ройзмана возвращается во власть

Бывший пресс-секретарь мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана Виктория Мкртчян возвращается на работу в «серый дом».

На этот раз она получит должность в информационно-аналитическом департаменте мэрии, сообщает осведомленный источник ЕАН.

Дозвониться до самой Мкртчян на момент подготовки публикации не удалось.

Напомним, пиарщица уволилась из гордумы в августе. Как сообщали знакомые с ситуацией люди, причиной ухода стало то, что Ройзман якобы обвинил ее в провале pr-составляющей своей губернаторской кампании и даже позволил себе повысить на нее голос.

Сама Виктория это комментировать не стала, а Ройзман опроверг информацию о конфликте. С начала октября Мкртчян трудится в «Коммерсантъ-Урал», где руководит новыми проектами и новыми направлениями издания. Ее начальство утверждает, что ничего не знает о скором возвращении сотрудницы в структуры власти.

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