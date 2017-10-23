Бывший пресс-секретарь Ройзмана возвращается во власть
Бывший
Бывший
На этот раз она получит должность в
Дозвониться до самой Мкртчян на момент подготовки публикации не удалось.
Напомним, пиарщица уволилась из гордумы в августе. Как сообщали знакомые с ситуацией люди, причиной ухода стало то, что Ройзман якобы обвинил ее в провале
Сама Виктория это комментировать не стала, а Ройзман опроверг информацию о конфликте. С начала октября Мкртчян трудится в «Коммерсантъ-Урал», где руководит новыми проектами и новыми направлениями издания. Ее начальство утверждает, что ничего не знает о скором возвращении сотрудницы в структуры власти.