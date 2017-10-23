Бывший пресс-секретарь Ройзмана возвращается во власть

На этот раз она получит должность в информационно-аналитическом департаменте мэрии, сообщает осведомленный источник ЕАН.

Дозвониться до самой Мкртчян на момент подготовки публикации не удалось.

Напомним, пиарщица уволилась из гордумы в августе. Как сообщали знакомые с ситуацией люди, причиной ухода стало то, что Ройзман якобы обвинил ее в провале pr-составляющей своей губернаторской кампании и даже позволил себе повысить на нее голос.