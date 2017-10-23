Бурков обсудит национальную безопасность с Патрушевым и Меняйло
По данным «СуперОмска», 24 октября врио губернатора Омской области Александр Бурков отправится на мероприятие окружного масштаба.
По данным «СуперОмска», 24 октября врио губернатора Омской области Александр Бурков отправится на мероприятие окружного масштаба.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев совместно с полпредом президента Сергеем Меняйло проведет в Барнауле выездное совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности в Сибирском федеральном округе.
Перед руководством сибирских регионов, представителями федеральных министерств и ведомств поднимут вопросы о дополнительных мерах по профилактике правонарушений, принимаемых органами государственной власти субъектов федерации и органами местного самоуправления.
Кроме того, на совещании рассмотрят вопросы экологической безопасности при обращении с отходами потребления и декриминализацию данной сферы в регионах СФО.