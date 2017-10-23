Бурков обсудит национальную безопасность с Патрушевым и Меняйло

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев совместно с полпредом президента Сергеем Меняйло проведет в Барнауле выездное совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности в Сибирском федеральном округе.

Перед руководством сибирских регионов, представителями федеральных министерств и ведомств поднимут вопросы о дополнительных мерах по профилактике правонарушений, принимаемых органами государственной власти субъектов федерации и органами местного самоуправления.