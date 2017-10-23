Перечень жизненно важных лекарств на 2018 год расширили на 68 позиций
ГОРКИ, 23 окт — РИА Новости.
ГОРКИ, 23 окт — РИА Новости.
«Я утвердил перечень жизненно необходимых и важнейших так называемых лекарственных препаратов на следующий год… Правительство утверждает такой перечень — нужно понимать, какие лекарства востребованы людьми. В перечень подобных лекарств на 2018 год дополнительно включено 60 лекарств и 8 препаратов, в том числе для онкологических заболеваний,
Кроме того, глава правительства отметил, что расширяется и список лекарств для льготников — он увеличен на 25 наименований. «Нужно следить, чтобы эти лекарства были доступны», — подчеркнул он.
Из 60 новых позиций некоторые являются «фактически прорывными на фармацевтическом рынке и меняют систему лечения целого ряда заболеваний», отметила
Три новых препарата появятся в списке дорогостоящих лекарств — это лечение гемофилии, болезни Гоше и рассеянного склероза. Все препараты, которые включены в список жизненно важных лекарственных препаратов, включены для того, чтобы повысить качество обслуживания пациентов РФ, обеспечить принципиально иной качественный уровень системы здравоохранения.
Она также отметила, что есть инициатива не только дополнения, но и изъятия из списка устаревших лекарств. Медведев в свою очередь подчеркнул, что изъятие должно проводиться только тогда, «когда есть абсолютно точное замещение по фармакологической формуле». «Лучше сохранять