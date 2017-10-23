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15:31 (мск), источник: ЕАН

Мандат «эсера» Александра Буркова уходит Валерию Черешневу

Мандат депутата Госдумы от «Справедливой России» Александра Буркова, возглавившего Омскую область, переходит уральскому академику Валерию Черешневу. Об этом на своей странице в соцсети сообщает «эсер» Олег Шеин.

Источник: РИА "Новости"

Президиум партии «Справедливая Россия» должен был собраться сегодня и решить, кто получит мандат депутата Госдумы, сданный Александром Бурковым.

Однако заседание не состоялось. По данным газеты «Коммерсантъ», на парламентское кресло претендовал президент Московского индустриального банка Абубакар Арсамаков. Однако для передачи ему мандата отказ от места в Госдуме должен написать академик Валерий Черешнев, шедший за Бурковым в свердловской территориальной группе.

По словам Черешнева, он не получил приглашения на президиум, но собирался прилететь в Москву 24 октября, чтобы пообщаться с коллегами. Третьим претендентом на мандат являлась Анастасия Павлюченкова, работающая в аппарате партии. Она также баллотировалась в Госдуму по свердловской тергруппе.

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