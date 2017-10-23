Мандат «эсера» Александра Буркова уходит Валерию Черешневу

Источник: РИА "Новости"

Президиум партии «Справедливая Россия» должен был собраться сегодня и решить, кто получит мандат депутата Госдумы, сданный Александром Бурковым.

Однако заседание не состоялось. По данным газеты «Коммерсантъ», на парламентское кресло претендовал президент Московского индустриального банка Абубакар Арсамаков. Однако для передачи ему мандата отказ от места в Госдуме должен написать академик Валерий Черешнев, шедший за Бурковым в свердловской территориальной группе.