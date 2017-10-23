Правительство Воронежской области и Россельхозбанк договорились о сотрудничестве

Документ направлен на решение приоритетных задач социально-экономического развития Воронежской области, укрепление экономического и промышленного потенциала, реализацию инвестиционных проектов.
С начала 2017 года банк направил воронежским заемщикам АПК 18 млрд рублей. Из них 10 млрд рублей выделили на проведение сезонных работ. С 2000 по 2017 год Воронежская область получила 205 млрд рублей.
— Мы нацелены на наращивание сотрудничества и с другими приоритетными отраслями — предприятиями промышленности, сферы транспорта и ЖКХ, иными направлениями. Уверен, что подписанное соглашение создаст для этого необходимый импульс, — отметил Дмитрий Патрушев.