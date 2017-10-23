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16:54 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Правительство Воронежской области и Россельхозбанк договорились о сотрудничестве

Председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев и губернатор Воронежской области Алексей Гордеев подписали соглашение о сотрудничестве в понедельник, 23 октября.

Источник: РИА "Воронеж"

Документ направлен на решение приоритетных задач социально-экономического развития Воронежской области, укрепление экономического и промышленного потенциала, реализацию инвестиционных проектов.

С начала 2017 года банк направил воронежским заемщикам АПК 18 млрд рублей. Из них 10 млрд рублей выделили на проведение сезонных работ. С 2000 по 2017 год Воронежская область получила 205 млрд рублей.

— Мы нацелены на наращивание сотрудничества и с другими приоритетными отраслями — предприятиями промышленности, сферы транспорта и ЖКХ, иными направлениями. Уверен, что подписанное соглашение создаст для этого необходимый импульс, — отметил Дмитрий Патрушев.

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