Глава МИД Узбекистана принял посла США
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 23 октября 2017 года принял Чрезвычайного и Полномочного Посла США Памелу Леору Спратлен.
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 23 октября 2017 года принял Чрезвычайного и Полномочного Посла США Памелу Леору Спратлен.
Стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках сентябрьского визита в г.
Стороны также рассмотрели практические аспекты участия представительной американской делегации на предстоящей в г. Самарканде международной конференции высокого уровня «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и процветания».