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15:49 (мск), источник: Uzdaily.uz

Глава МИД Узбекистана принял посла США

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 23 октября 2017 года принял Чрезвычайного и Полномочного Посла США Памелу Леору Спратлен.

Источник: Uzdaily.uz

Стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках сентябрьского визита в г. Нью-Йорк Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и встреч с деловыми кругами США, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Стороны также рассмотрели практические аспекты участия представительной американской делегации на предстоящей в г. Самарканде международной конференции высокого уровня «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и процветания».

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