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17:00 (мск), источник: Вести - Калининград

Алиханов о Васильково: «Надо усиливать контроль в жилищной и в строительной сфере»

Тепло и горячую воду дадут в один из новых домов поселка Васильково Гурьевского района до 15-го декабря.

Источник: Вести - Калининград

Об этом рассказал журналистам губернатор Антон Алиханов, после совещания, где встречался с застройщиками и водоканалом.

На сегодняшний день в Васильково 3 дома, которые не сданы в эксплуатацию, но заселены жильцами. Люди живут в новостройках без горячей воды и тепла. Хотя, по закону, проживать там, пока дом не сдан, не имеют права. Губернатор согласовал это вопрос с прокуратурой, и пошли людям навстречу, выселять семьи не стали. Так как для многих это единственное жилье и пойти некуда.

Сергей Подольский, глава администрации Гурьевского муниципального района:

— В первом доме есть тепло, есть газ, они отапливаются, есть вода техническая, на помывку. Во втором доме этого нету, хотя колонки тоже все стоят, но газ и вода еще не поданы. Дом еще не сдан в эксплуатацию, государство не имеет права, пока дом не сдан в эксплуатацию. Это нарушение всех градостроительных норм.

Чтобы подать воду и тепло, в Васильково необходимо сделать еще одну скважину. Тех ресурсов воды, что сейчас есть в поселке, для водоснабжения 3-х многоквартирных домов, не достаточно. А вот кто должен понести расходы — застройщик, или водоканал, сейчас этот вопрос решается в суде. И только после того, как будет вынесено решение, могут приступить к работам. К одному из домов тепло и горячую воду подведут исходя из тех ресурсов, что сейчас есть. Примерные сроки- 15 декабря.

Антон Алиханов, глава Калининградской области:

— Нам надо усиливать контроль в жилищной сфере, в строительной сфере, потому что получается, у нас, по сути, незаконно на не введенном объекте находятся люди,. Если они сломают там что-то, это уголовная ответственность застройщика. Застройщики видимо, это не сильно понимают. Сегодня решили, что как минимум административную ответственность по полной программе раскатаем, потому что невозможно мириться с таким поведением.

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