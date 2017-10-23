Алиханов о Васильково: «Надо усиливать контроль в жилищной и в строительной сфере»

Источник: Вести - Калининград

Об этом рассказал журналистам губернатор Антон Алиханов, после совещания, где встречался с застройщиками и водоканалом.

На сегодняшний день в Васильково 3 дома, которые не сданы в эксплуатацию, но заселены жильцами. Люди живут в новостройках без горячей воды и тепла. Хотя, по закону, проживать там, пока дом не сдан, не имеют права. Губернатор согласовал это вопрос с прокуратурой, и пошли людям навстречу, выселять семьи не стали. Так как для многих это единственное жилье и пойти некуда.

Сергей Подольский, глава администрации Гурьевского муниципального района:

— В первом доме есть тепло, есть газ, они отапливаются, есть вода техническая, на помывку. Во втором доме этого нету, хотя колонки тоже все стоят, но газ и вода еще не поданы. Дом еще не сдан в эксплуатацию, государство не имеет права, пока дом не сдан в эксплуатацию. Это нарушение всех градостроительных норм.

Чтобы подать воду и тепло, в Васильково необходимо сделать еще одну скважину. Тех ресурсов воды, что сейчас есть в поселке, для водоснабжения 3-х многоквартирных домов, не достаточно. А вот кто должен понести расходы — застройщик, или водоканал, сейчас этот вопрос решается в суде. И только после того, как будет вынесено решение, могут приступить к работам. К одному из домов тепло и горячую воду подведут исходя из тех ресурсов, что сейчас есть. Примерные сроки- 15 декабря.

Антон Алиханов, глава Калининградской области: