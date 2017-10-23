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16:20 (мск), источник: Sputnik.md

Молдова и Украина создадут рабочую группу по закону об образовании

В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств нарушает права нацменьшинств на Украине.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 23 окт — Sputnik. По сообщению депутата Верховной рады от президентской фракции «Блок Петра Порошенко» Александра Спиваковского, Молдова и Украина договорились о создании рабочей группы для комфортной имплементации закона об образовании, передает РИА Новости.

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В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.

«Украина и Молдова договорились о создании двусторонней рабочей группы для комфортной имплементации закона об образовании», — передает заявление депутата пресс-служба его партии в понедельник.

Парламентарий сообщил, что на прошлой неделе в комитете Рады по вопросам науки и образования состоялась встреча с министром просвещения, культуры и исследований Молдовы Моникой Бабук.

«Учитывая то, что у нас общая граница протяженностью в 1,222 тысячи километров и общая история, и есть много того, что нас объединяет, в начале разговора нами было высказано взаимопонимание относительно существующих проблем как в Украине, так и в Республике Молдавия. А все трагические события, которые уже произошли и стали историей, сегодня позволяют нам начать новую страницу нашего сотрудничества и теплых взаимоотношений между обоими государствами», — подчеркнул политик.

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