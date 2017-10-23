Молдова и Украина создадут рабочую группу по закону об образовании

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 23 окт — Sputnik. По сообщению депутата Верховной рады от президентской фракции «Блок Петра Порошенко» Александра Спиваковского, Молдова и Украина договорились о создании рабочей группы для комфортной имплементации закона об образовании, передает РИА Новости.

Читайте также В ноябре правительства Румынии и Молдовы проведут совместное заседание

В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.

«Украина и Молдова договорились о создании двусторонней рабочей группы для комфортной имплементации закона об образовании», — передает заявление депутата пресс-служба его партии в понедельник.

Парламентарий сообщил, что на прошлой неделе в комитете Рады по вопросам науки и образования состоялась встреча с министром просвещения, культуры и исследований Молдовы Моникой Бабук.