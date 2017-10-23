«Ни о каком отключении детских садов и школ в Кстове речи не идёт», — Андрей Чертков

Источник: РИА "Новости"

По его данным, министерство энергетики выступило посредником в вопросе долгов между администрацией Кстова и компанией «Энергосбытплюс».

«По итогам переговоров ещё в пятницу достигнута договоренность о реструктуризации задолженности муниципальных объектов перед энергетиками», — подчеркнул Андрей Чертков.

Ранее сообщалось, что школы и детсады Кстова могут остаться без горячего водоснабжения из-за долгов.