«Ни о каком отключении детских садов и школ в Кстове речи не идёт», — Андрей Чертков

По его данным, министерство энергетики выступило посредником в вопросе долгов между администрацией Кстова и компанией «Энергосбытплюс».
«По итогам переговоров ещё в пятницу достигнута договоренность о реструктуризации задолженности муниципальных объектов перед энергетиками», — подчеркнул Андрей Чертков.
Ранее сообщалось, что школы и детсады Кстова могут остаться без горячего водоснабжения из-за долгов.
Согласно информации, ПАО «Т Плюс» была приостановлена процедура прекращения горячего водоснабжения учреждениям образования Кстовского района, намеченная на 29 сентября 2017 года, но в связи с тем, что долги оплачены не были, принято решение приостановить подачу горячей воды.