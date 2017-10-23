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16:16 (мск), источник: НТА-Приволжье

«Ни о каком отключении детских садов и школ в Кстове речи не идёт», — Андрей Чертков

«Ни о каком отключении соцобъектов в Кстове речи не идёт», — заявил и.о. министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков, комментируя вероятность отключения социальных объектов города от горячего водоснабжения.

Источник: РИА "Новости"

По его данным, министерство энергетики выступило посредником в вопросе долгов между администрацией Кстова и компанией «Энергосбытплюс».

«По итогам переговоров ещё в пятницу достигнута договоренность о реструктуризации задолженности муниципальных объектов перед энергетиками», — подчеркнул Андрей Чертков.

Ранее сообщалось, что школы и детсады Кстова могут остаться без горячего водоснабжения из-за долгов.

Согласно информации, ПАО «Т Плюс» была приостановлена процедура прекращения горячего водоснабжения учреждениям образования Кстовского района, намеченная на 29 сентября 2017 года, но в связи с тем, что долги оплачены не были, принято решение приостановить подачу горячей воды.

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