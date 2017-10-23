Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Киев решил диктовать Москве условия покупки газа
Секс сокращает жизнь
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Путин назвал самую главную ошибку России за 15 лет
Суд вынес приговор виновному в смерти участника группы «Любэ»
Думаете, собаки корчат вам рожи? Да, вы правы!Собаки осознанно используют мимику, чтобы наладить контакт с человеком
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Бывшая супруга о жене Джигарханяна: Виталина заигралась
Отдохнувшая Кабаева показала фигуру в Сочи - СМИ
Наряд жены президента Франции, заставивший говорить о себе (фото)
Обладатель Букеровской премии: люблю убивать людей
В Донецке произошел взрыв, не похожий на артиллерию - СМИ
СМИ: Пограничники спасли жизнь Порошенко
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
10Как регулируются криптовалюты в разных странах
18:09 (мск), источник: ИА REGNUM

Никитин предложил создать судостроительную ОЭЗ в Нижегородской области

В Нижегородской области может быть создана особая экономическая зона для предприятий судостроения. Об этом заявил врио губернатора Глеб Никитин в ходе визита на судостроительный завод «Красное Сормово», где состоялся спуск на воду танкера проекта RST27M.

Источник: РИА "Новости"

По словам глав региона, судостроительный кластер в регионе уже сформирован и областные власти заинтересованы в его развитии. Создание ОЭЗ в регионе будет предполагать льготы, рассчитаные на привлечение в новых предприятий.

«Программа развития АО “Объединенная судостроительная корпорация” предполагает увеличение выпуска как готовой продукции, так и компонентов. Вопрос в том, где будут размещаться эти производства», — отметил врио губернатора, пообещав приложить все силы, чтобы они располагались в Нижегородской области.

Одновременно с этим в планируется разработать дополнительные механизмы поддержки судостроительных предприятий в рамках программы по их модернизации, разработанной с участием ОСК.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Скончался актер Дмитрий Марьянов — биография
Нападение на ведущую «Эха Москвы». Обобщение
Путин подписал указ об обязанных принести присягу гражданах
ПФР напомнил, как россиянам можно повысить свою пенсию
Совет по науке раскритиковал решение комиссии по Мединскому
Гидрометцентр: зима на территории России будет неоднородной
Феминистки раскритиковали термин «беременный человек»
В горах Монголии погибли 10 альпинистов, 7 пропали без вести
Спорт
Манчини сватают в АПЛ. Итальянец уедет из Петербурга? Объясняем, почему это не похоже на правду
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд» Во время очередного отчетного концерта «фабрикантов» речь зашла о самых достойных представителях молодежной музыки
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Что делать, если в квартире холодно?
В Ростуризме рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Беременная Кейт Миддлтон уже готовится к родам Супруга принца Уильяма заранее договорилась с врачами.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь