Никитин предложил создать судостроительную ОЭЗ в Нижегородской области

Источник: РИА "Новости"

По словам глав региона, судостроительный кластер в регионе уже сформирован и областные власти заинтересованы в его развитии. Создание ОЭЗ в регионе будет предполагать льготы, рассчитаные на привлечение в новых предприятий.

«Программа развития АО “Объединенная судостроительная корпорация” предполагает увеличение выпуска как готовой продукции, так и компонентов. Вопрос в том, где будут размещаться эти производства», — отметил врио губернатора, пообещав приложить все силы, чтобы они располагались в Нижегородской области.