Совет по науке раскритиковал решение ВАК по Мединскому

Заявление опубликовано на сайте Совета.
«Совет по науке при Минобрнауки выражает глубокую озабоченность немотивированным решением сессии гуманитарно-общественных наук президиума ВАК, сохранившей степень доктора исторических наук за В. Р. Мединским, несмотря на аргументированное заключение экспертного совета ВАК по истории», — говорится в документе.
Авторы заявления отмечают, что при рассмотрении диссертации была нарушена процедура, предусмотренная приказом Минобрнауки № 568: «должна быть создана экспертная группа из членов президиума ВАК и экспертного совета по истории, что необходимо в случае расхождения их позиций», чего сделано не было.
Совет по науке призывает пленум ВАК отменить решение президиума и создать независимую экспертную комиссию, которая сможет подготовить «мотивированное заключение» по заявлению о лишении Мединского ученой степени и проверить свидетельства о нарушениях процедуры.