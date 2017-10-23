Совет по науке раскритиковал решение ВАК по Мединскому

«Совет по науке при Минобрнауки выражает глубокую озабоченность немотивированным решением сессии гуманитарно-общественных наук президиума ВАК, сохранившей степень доктора исторических наук за В. Р. Мединским, несмотря на аргументированное заключение экспертного совета ВАК по истории», — говорится в документе.

Авторы заявления отмечают, что при рассмотрении диссертации была нарушена процедура, предусмотренная приказом Минобрнауки № 568: «должна быть создана экспертная группа из членов президиума ВАК и экспертного совета по истории, что необходимо в случае расхождения их позиций», чего сделано не было.