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16:51 (мск), источник: Индикатор

Совет по науке раскритиковал решение ВАК по Мединскому

Совет по науке при Министерстве образования и науки выступил с заявлением, в котором «выразил глубокую озабоченность» решением президиума Высшей аттестационной комиссии о сохранении за Владимиром Мединским степени доктора наук.

Источник: РИА "Новости"

Заявление опубликовано на сайте Совета.

«Совет по науке при Минобрнауки выражает глубокую озабоченность немотивированным решением сессии гуманитарно-общественных наук президиума ВАК, сохранившей степень доктора исторических наук за В. Р. Мединским, несмотря на аргументированное заключение экспертного совета ВАК по истории», — говорится в документе.

Авторы заявления отмечают, что при рассмотрении диссертации была нарушена процедура, предусмотренная приказом Минобрнауки № 568: «должна быть создана экспертная группа из членов президиума ВАК и экспертного совета по истории, что необходимо в случае расхождения их позиций», чего сделано не было.

Совет по науке призывает пленум ВАК отменить решение президиума и создать независимую экспертную комиссию, которая сможет подготовить «мотивированное заключение» по заявлению о лишении Мединского ученой степени и проверить свидетельства о нарушениях процедуры.

Президиум ВАК посчитал несостоятельными претензии к докторской диссертации Мединского
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20 октября© Ньюстюб
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