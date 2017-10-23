Будущий канцлер Австрии не захотел целоваться с главой Еврокомиссии

Источник: AP 2017

ВЕНА, 23 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц после победы возглавляемой им Австрийской народной партии (АНП) на парламентских выборах совершил в конце прошлой недели зарубежный визит в Брюссель на саммит Европейского союза. Будущий австрийский канцлер полетел на встречу европейских лидеров в салоне эконом-класса авиакомпании «Австрийские авиалинии».

Как отметил австрийский телеканал ОЕ24.TV, лидер консерваторов даже после успеха на досрочных выборах в Национальный совет и скорого формирования собственного кабинета министров не стал отказываться от своей традиции совершать перелеты среди обычных людей. Очередным доказательством его непринужденности и простоты в общении стала фотография из борта самолета, опубликованная в Twitter.

Особое внимание журналистов привлекла также встреча Себастьяна Курца с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. На видеозаписи видно, как Юнкер хотел расцеловать политика вместо рукопожатия. Сам Курц не ожидал таких действий от Юнкера.