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18:01 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Аэропорт Шереметьево включен в число стратегических предприятий

Президент России Владимир Путин включил международный аэропорт Шереметьево в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: AP 2017

В июне руководство Шереметьево подготовило презентацию генерального плана развития до 2026 года. Предполагается, что аэропорт вложит в развитие 147,1 млрд руб.

Самыми крупными проектами станут реконструкция к 2021 году терминала С за 19,9 млрд руб. и терминала F за 12,5 млрд руб. К 2024 году планируется построить терминал С-2 за 9,7 млрд руб.

К 2026 году, когда аэропорт реализует все проекты плана, его пропускная способность должна возрасти до 80 млн человек в год. Сейчас этот показатель составляет 35 млн человек в год.

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