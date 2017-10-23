Аэропорт Шереметьево включен в число стратегических предприятий

Источник: AP 2017

В июне руководство Шереметьево подготовило презентацию генерального плана развития до 2026 года. Предполагается, что аэропорт вложит в развитие 147,1 млрд руб.

Самыми крупными проектами станут реконструкция к 2021 году терминала С за 19,9 млрд руб. и терминала F за 12,5 млрд руб. К 2024 году планируется построить терминал С-2 за 9,7 млрд руб.