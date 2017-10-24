Товарооборот Нижегородской области и Казахстана в 2017 году достиг $140 млн
Как сообщает
Как сообщает
Согласно информации, по итогам восьми месяцев 2017 года товарооборот между Нижегородской областью и Казахстаном вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и достиг $140 млн.
Казахстан занял восьмое место среди стран — внешнеторговых партнеров Нижегородской области. Экспорт составил $136 млн. (увеличение на 21,5%), импорт — $4 млн. Доля экспорта в товарообороте составила 97%, доля импорта -3%.
Напомним,
СПРАВКА
Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан были установлены 22 октября 1992 года. У Казахстана и России налажены контакты в рамках Совета безопасности, Генеральной ассамблеи, ЭКОСОС и других основных органов ООН. Двусторонние связи и сотрудничество регулируются обширной
С 23 июля 1996 года действует соглашение о