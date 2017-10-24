Товарооборот Нижегородской области и Казахстана в 2017 году достиг $140 млн

Источник: Reuters

Согласно информации, по итогам восьми месяцев 2017 года товарооборот между Нижегородской областью и Казахстаном вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и достиг $140 млн.

Казахстан занял восьмое место среди стран — внешнеторговых партнеров Нижегородской области. Экспорт составил $136 млн. (увеличение на 21,5%), импорт — $4 млн. Доля экспорта в товарообороте составила 97%, доля импорта -3%.

Напомним, 2—6 октября 2017 года состоялась торгово-экономическая миссия нижегородских деловых кругов в республику Казахстан (города Астана и Алматы). В ходе визита был достигнут ряд договоренностей. Так, поставки нижегородских тест-систем для диагностики рака в Казахстан стартуют до конца 2017 года.

СПРАВКА

Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан были установлены 22 октября 1992 года. У Казахстана и России налажены контакты в рамках Совета безопасности, Генеральной ассамблеи, ЭКОСОС и других основных органов ООН. Двусторонние связи и сотрудничество регулируются обширной договорно-правовой базой (подписано более 300 договоров и соглашений).