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18:27 (мск), источник: РБК

Путин подписал первый указ об обязанных принести присягу новых гражданах

Президент России Владимир Путин подписал первый указ о приеме в гражданство России людей, которые обязаны принести соответствующую присягу.

Источник: AP 2017

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, российское гражданство получат 62 совершеннолетних и три несовершеннолетних человека. Достигшие 18-летнего возраста получат гражданство со дня принесения каждым из них присяги гражданина России. Несовершеннолетние — после того, как присяги принесут их родители.

Госдума утвердила текст присяги при вступлении в российское гражданство 12 июля. Человек, вступающий в гражданство России, клянется соблюдать Конституцию и российское законодательство, права и свободы ее граждан; исполнять обязанности гражданина на благо государства и общества; защищать свободу и независимость страны и «быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции».

Вариант текста присяги, который выбрали в Госдуме, предложил глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Ввести присягу при получении гражданства России Путин предложил в начале июня.

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