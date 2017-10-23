Противники «Матильды» собрались выйти на шествие у Мариинского театра
Алексей Учитель сегодня сам представит свой фильм зрителям.
Алексей Учитель сегодня сам представит свой фильм зрителям.
В день премьеры фильма Алексея Учителя «Матильда» о балерине Императорских театров Матильде Кшесинской, противники киноленты собрались выйти на молитвенное шествие вокруг Мариинского театра, где должен пройти показ.
— 23 октября в
Напомним, что Алексей Учитель сегодня лично намерен представить фильм зрителям.
«Матильда» — один из самых масштабных проектов современного российского кино. Съемки фильма прошли непосредственно в местах действия сюжета — в Большом театре в Москве, Мариинском и Александринском театрах Петербурга, а также в Царском селе, Петергофе, Павловске, Юсуповском и Мраморном дворцах.