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18:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Противники «Матильды» собрались выйти на шествие у Мариинского театра

Алексей Учитель сегодня сам представит свой фильм зрителям.

Источник: РИА "Новости"

В день премьеры фильма Алексея Учителя «Матильда» о балерине Императорских театров Матильде Кшесинской, противники киноленты собрались выйти на молитвенное шествие вокруг Мариинского театра, где должен пройти показ.

— 23 октября в Санкт-Петербурге перед самой премьерой в Мариинском театре пройдет молитвенное шествие вокруг театра против фильма Матильда. Сбор возле памятника Римскому-Корсакову в 18 часов, — сообщают они у себя в сообществе в социальной сети «Вконтакте».

Напомним, что Алексей Учитель сегодня лично намерен представить фильм зрителям.

«Матильда» — один из самых масштабных проектов современного российского кино. Съемки фильма прошли непосредственно в местах действия сюжета — в Большом театре в Москве, Мариинском и Александринском театрах Петербурга, а также в Царском селе, Петергофе, Павловске, Юсуповском и Мраморном дворцах.

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