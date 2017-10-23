Противники «Матильды» собрались выйти на шествие у Мариинского театра

Источник: РИА "Новости"

В день премьеры фильма Алексея Учителя «Матильда» о балерине Императорских театров Матильде Кшесинской, противники киноленты собрались выйти на молитвенное шествие вокруг Мариинского театра, где должен пройти показ.

— 23 октября в Санкт-Петербурге перед самой премьерой в Мариинском театре пройдет молитвенное шествие вокруг театра против фильма Матильда. Сбор возле памятника Римскому-Корсакову в 18 часов, — сообщают они у себя в сообществе в социальной сети «Вконтакте».

Напомним, что Алексей Учитель сегодня лично намерен представить фильм зрителям.