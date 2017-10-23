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20:26 (мск), источник: Kommersant.uz

Мирзиёев посетит Турцию 25−26 октября

В ходе переговоров в Анкаре стороны обсудят вопросы расширения узбекско-турецкого сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной и других областях, совместного противодействия глобальным и региональным вызовам и угрозам.

Источник: Kommersant.uz

Кроме того, состоится обмен мнениями по международным проблемам. По данным УзА, делегация Узбекистана также посетит Стамбул.

По итогам визита планируется подписание пакета межправительственных и межведомственных документов, направленных на развитие отношений в различных сферах, в том числе создание благоприятных условий для взаимовыгодных связей между деловыми кругами Узбекистана и Турции, активизации туристических обменов и культурно-гуманитарных контактов.

В частности, планируется рассмотреть предложение турецкой компании Arçelik по запуску производства бытовой техники в Узбекистане и подписать соответствующие двусторонние документы.

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