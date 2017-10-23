Мирзиёев посетит Турцию 25−26 октября
В ходе переговоров в Анкаре стороны обсудят вопросы расширения
В ходе переговоров в Анкаре стороны обсудят вопросы расширения
Кроме того, состоится обмен мнениями по международным проблемам. По данным УзА, делегация Узбекистана также посетит Стамбул.
По итогам визита планируется подписание пакета межправительственных и межведомственных документов, направленных на развитие отношений в различных сферах, в том числе создание благоприятных условий для взаимовыгодных связей между деловыми кругами Узбекистана и Турции, активизации туристических обменов и
В частности, планируется рассмотреть предложение турецкой компании Arçelik по запуску производства бытовой техники в Узбекистане и подписать соответствующие двусторонние документы.