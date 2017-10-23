Беларусь и Польша планируют сотрудничать в области охраны трансграничных вод

Источник: БЕЛТА

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Польша планируют подписать соглашение о сотрудничестве в области охраны и рационального использования трансграничных вод. Такая информация размещена на сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, сообщает БЕЛТА.

В Минприроды состоялась встреча белорусско-польской рабочей группы по водным ресурсам. Обсуждался проект соглашения между правительствами Беларуси и Польши о сотрудничестве в области охраны и рационального использования трансграничных вод, процедура его согласования и подписания. Также рассматривались вопросы об актуализации карт угроз и рисков наводнений на белорусско-польской границе.