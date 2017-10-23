Беларусь и Польша планируют сотрудничать в области охраны трансграничных вод
В Минприроды состоялась встреча
В Минприроды состоялась встреча
23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Польша планируют подписать соглашение о сотрудничестве в области охраны и рационального использования трансграничных вод. Такая информация размещена на сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, сообщает БЕЛТА.
В Минприроды состоялась встреча
С белорусской стороны во встрече приняли участие представители Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, РУП «Центральный