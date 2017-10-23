Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Укр. генерал боится что придется останавливать РФ в центре страны
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Синоптики: европейская часть РФ окажется в «мешке холода»
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Думаете, собаки корчат вам рожи? Да, вы правы!Собаки осознанно используют мимику, чтобы наладить контакт с человеком
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Сосиски и картошка фри: Галкин показал еду их с Пугачевой детей
СМИ: Пограничники спасли жизнь Порошенко
Юэн МакГрегор расстался с женой после 22 лет брака
Шикарная Джоли затмила всех в платье от Ульяны Сергеенко (фото)
В Донецке произошел взрыв, не похожий на артиллерию - СМИ
СМИ: Пограничники спасли жизнь Порошенко
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
12Какой была Аляска, когда ее продавали
12Праздник миллиона огней
21:38 (мск), источник: БЕЛТА

Беларусь и Польша планируют сотрудничать в области охраны трансграничных вод

В Минприроды состоялась встреча белорусско-польской рабочей группы по водным ресурсам. Обсуждался проект соглашения между правительствами Беларуси и Польши о сотрудничестве в области охраны и рационального использования трансграничных вод, процедура его согласования и подписания.

Источник: БЕЛТА

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Польша планируют подписать соглашение о сотрудничестве в области охраны и рационального использования трансграничных вод. Такая информация размещена на сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Читайте также
Лукашенко об уборке урожая: время не терпит, пора заканчивать

В Минприроды состоялась встреча белорусско-польской рабочей группы по водным ресурсам. Обсуждался проект соглашения между правительствами Беларуси и Польши о сотрудничестве в области охраны и рационального использования трансграничных вод, процедура его согласования и подписания. Также рассматривались вопросы об актуализации карт угроз и рисков наводнений на белорусско-польской границе.

С белорусской стороны во встрече приняли участие представители Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, РУП «Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов» Минприроды, Министерства иностранных дел, Государственного пограничного комитета. Со стороны Польши — представители Департамента планирования и гидроресурсов Национального управления водного хозяйства и Центра моделирования наводнений и засух Института метеорологии и водного хозяйства.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Бузова прогулялась по подиуму в прозрачном платье
СМИ: принц Гарри и Меган Маркл поженятся летом 2018 года
СМИ узнали подробности перестрелки в чеченской Росгвардии
Нападение на ведущую «Эха Москвы». Главное
Путин подписал указ об обязанных принести присягу гражданах
В России заработал фонд защиты дольщиков
Гидрометцентр: зима на территории России будет неоднородной
Крестный ход против «Матильды»: премьера фильма в Петербурге
«Локомотив» вышел на первое место в чемпионате России по футболу
Спорт
Моуринью выбирает между Парижем и Манчестером Руководство «МЮ» обеспокоено информацией об интересе к своему тренеру со стороны «ПСЖ» и поэтому хочет форсировать переговоры с португальским специалистом о контракте
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд» Во время очередного отчетного концерта «фабрикантов» речь зашла о самых достойных представителях молодежной музыки
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Что делать, если в квартире холодно?
В Ростуризме рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Беременная Кейт Миддлтон уже готовится к родам Супруга принца Уильяма заранее договорилась с врачами.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь