Мэр Воронежа предложил ещё больше уплотнить городскую застройку

Источник: voronezh-city.ru

На еженедельном совещании города отметил, что пока инвесторы неохотно участвуют в программе по развитию застроенных территорий. Всё потому, что застройщики тратят значительные суммы только на подготовку к возведению домов. Чтобы сделать проекты привлекательными для инвесторов, в мэрии предлагают подготавливать для них почву — заранее приводить в порядок на этих территориях систему водоснабжения, тепло и электросети.

Помимо этого, в мэрии предлагают увеличить плотность населения застроек, что поможет возводить инвесторам более просторные и высокие объекты. При этом, уверяют чиновники, это не превратит Воронеж в «муравейник» — на таких площадках намерены реализовать принцип «компактного города».

Руководитель управления строительной политики Воронежа Владимир Пешков объяснил, какой видит выход из сложившихся реалий: