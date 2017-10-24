Мэр Воронежа предложил ещё больше уплотнить городскую застройку
В Воронеже проведут анализ инженерной инфраструктуры на территориях, где расположены ветхие и аварийные дома — такое поручение в понедельник дал мэр Александр Гусев.
В Воронеже проведут анализ инженерной инфраструктуры на территориях, где расположены ветхие и аварийные дома — такое поручение в понедельник дал мэр Александр Гусев.
На еженедельном совещании города отметил, что пока инвесторы неохотно участвуют в программе по развитию застроенных территорий. Всё потому, что застройщики тратят значительные суммы только на подготовку к возведению домов. Чтобы сделать проекты привлекательными для инвесторов, в мэрии предлагают подготавливать для них почву — заранее приводить в порядок на этих территориях систему водоснабжения, тепло и электросети.
Помимо этого, в мэрии предлагают увеличить плотность населения застроек, что поможет возводить инвесторам более просторные и высокие объекты. При этом, уверяют чиновники, это не превратит Воронеж в «муравейник» — на таких площадках намерены реализовать принцип «компактного города».
Руководитель управления строительной политики Воронежа Владимир Пешков объяснил, какой видит выход из сложившихся реалий:
— Сейчас мы видим, что город у нас развивается экстенсивно, у нас границы города и окраинные территории осваиваются. Повышается нагрузка на общественный транспорт, используют больше личных автомобилей. А когда люди будут оставаться в исторически сложившихся границах, плотностные характеристики там можно будет повысить без ущерба для комфортности проживания.