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00:13 (мск), источник: РБК

СМИ узнали о вхождении экс-топ-менеджера «Первого канала» в штаб Собчак

В штабе телеведущей Ксении Собчак, которая объявила о желании стать кандидатом в президенты, будет работать бывший топ-менеджер «Первого канала» Сергей Кальварский. Об этом рассказали двое знакомых Собчак, сообщает «Дождь».

Источник: РИА "Новости"

По их словам, Кальварский будет заниматься созданием видеороликов для избирательной кампании телеведущей. Сам бывший продюсер от комментариев отказался.

Кальварский режиссер таких телевизионных программ, как «50×50», «Горячая десятка», «Песня года», «Утренняя почта», «Звуковая дорожка».

Кроме того, он снял более 150 видеоклипов и много рекламных роликов. Кальварский был режиссером-постановщиком и автором программа «Сати», которая была показана на канала ОРТ. Как сообщается на сайте телеканала «Культура», ее ведущей была Сати Спивакова, которая затем стала вести передачу на этом канале «Сати. Нескучная классика».

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Также он выступал продюсером программ «Любовные истории» и «Вне закона» для общефедерального телеканала ТВС, который вещал на шестой чистоте с 2002 по 2003 год. С 2003 по 2007 он занимал должность руководителя Дирекции художественных, развлекательных и просветительских программ «Первого канала».

Как отмечает «Дождь», Кальварский давно знаком с Собчак. Они вместе были ведущими программы «Барабака и Серый волк» на радиостанции «Серебряный дождь».

Ксения Собчак объявила о своем желании баллотироваться на пост президента 18 октября. В интервью The Guardian в пятницу, 20 октября, она сказала, что у нее нет политической программы, потому что она не обладает «политическим весом» и «не заслужила право запускать какую-либо политическую программу».

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Как сообщили РБК два источника, которые близки к команде Собчак директор Центра исследований постиндустриального общества, Владислав Иноземцев подготовит экономическую программу для штаба Ксении Собчак.

В Кремле заявили, что Собчак сможет принять участие в выборах, потому что она соответствует тем условиям, которые предъявляют к потенциальным кандидатам в президенты страны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в интервью «Дождю», что Собчак будет необходимо «с нуля набираться опыта». По его словам, политика отличается от журналистики, и является «иной субстанцией», и предполагает «волеизъявление людей». «Если Ксюша в состоянии ответить на это волеизъявление народа, у нее будут шансы в политике», — сказал Песков.

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