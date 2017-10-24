СМИ узнали о вхождении экс-топ-менеджера «Первого канала» в штаб Собчак
В штабе телеведущей Ксении Собчак, которая объявила о желании стать кандидатом в президенты, будет работать бывший
В штабе телеведущей Ксении Собчак, которая объявила о желании стать кандидатом в президенты, будет работать бывший
По их словам, Кальварский будет заниматься созданием видеороликов для избирательной кампании телеведущей. Сам бывший продюсер от комментариев отказался.
Кроме того, он снял более 150 видеоклипов и много рекламных роликов. Кальварский был
Также он выступал продюсером программ «Любовные истории» и «Вне закона» для общефедерального телеканала ТВС, который вещал на шестой чистоте с 2002 по 2003 год. С 2003 по 2007 он занимал должность руководителя Дирекции художественных, развлекательных и просветительских программ «Первого канала».
Как отмечает «Дождь», Кальварский давно знаком с Собчак. Они вместе были ведущими программы «Барабака и Серый волк» на радиостанции «Серебряный дождь».
Ксения Собчак объявила о своем желании баллотироваться на пост президента 18 октября. В интервью The Guardian в пятницу, 20 октября, она сказала, что у нее нет политической программы, потому что она не обладает «политическим весом» и «не заслужила право запускать
Как сообщили РБК два источника, которые близки к команде Собчак директор Центра исследований постиндустриального общества, Владислав Иноземцев подготовит экономическую программу для штаба Ксении Собчак.
В Кремле заявили, что Собчак сможет принять участие в выборах, потому что она соответствует тем условиям, которые предъявляют к потенциальным кандидатам в президенты страны.