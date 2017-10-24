Сергей Собянин готов снова выдвинуться в мэры Москвы

Источник: Reuters

О желании участвовать в выборах мэра, которые пройдут в сентябре 2018 г., уже заявляли экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин и депутат Мосгордумы от КПРФ Андрей Клычков, но последний недавно был назначен губернатором Орловской области.

По убеждению Гудкова, его проект по выдвижению муниципальных депутатов показал, что его участники — вторая политическая сила в Москве и без самого экс-депутата выборы мэра не будут легитимными. Проблему с муниципальным фильтром решить можно, уверен Гудков: «У нас есть подписи депутатов в 66 районах, еще в 20 районах новой Москвы есть депутаты не от “Единой России”, поэтому нам надо собрать примерно 20 подписей единороссов — мы будем договариваться с ними напрямую». У Митрохина, по его словам, пока есть подписи 40 депутатов.

В «Справедливой России» еще не обсуждали вопрос о выдвижении кандидатов в мэры, признается эсер Михаил Емельянов. Михаил Дегтярев, кандидат в мэры от ЛДПР в 2013 г., говорит, что партия с высокой долей вероятности выдвинет кандидата и сам он в списке тех, кого будут рассматривать. КПРФ тоже выдвинет кандидата, но пока вопрос не обсуждался и конкретных фамилий нет, добавляет коммунист Юрий Афонин.

«Правительство Москвы — приверженец честных выборов, а выборы предполагают, что они конкурентные», — говорит собеседник «Ведомостей» в правительстве Москвы. Но пока, по его словам, рано говорить, будет ли мэрия помогать подписями оппозиционерам.

Читайте также «Дом-3»: как соцсети отреагировали на выдвижение Собчак

Вероятность проведения в Москве конкурентной кампании высока, считает директор по исследованиям ИСЭПИ Александр Пожалов: «Оппозиция не может сама пройти муниципальный фильтр, но уверен, что все основные кандидаты получат подписи единороссов». По его мнению, в участии Гудкова будет заинтересована администрация президента — это возможность раскрутить нового политика на протестном поле, который бы стал конкурентом Алексею Навальному.

Муниципальные выборы показали наличие в Москве запроса на обновление элит, а ключевые публичные позиции в команде Собянина (транспорт, ЖКХ, строительство, соцблок) люди занимают уже по 5−7 лет, напоминает эксперт: «Именно их критикуют чаще, чем мэра, это может создать трудности для власти».

Явка лоялистов на выборах мэра будет ниже, чем на президентских, так как дважды за год мобилизовать москвичей сложно, прогнозирует Пожалов: «В Москве в последние годы мы видим реальную явку и результаты, соответствующие реальному волеизъявлению. В 2013 г. явка была 32%, в 2016 г. — 35%. Это базовый коридор и на выборах мэра».

Если на выборах президента не будет кандидата для протестного голосования, а Ксению Собчак москвичи не воспримут как независимого кандидата, то возможен перенос на выборы мэра «отложенного недовольства отдельными процессами в городе», резюмирует эксперт.

«Если Собянин играет вдолгую, то он заинтересован в конкурентных и честных выборах: это тест на то, поддерживает ли его большинство горожан, и он хотел бы доказать, что избираем», — считает эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников. Если на президентских выборах мэр не обеспечит показателей, которые считаются достаточными для легитимации Путина в Москве, им могут быть недовольны, но особых проблем это не создаст, полагает эксперт: «У него уже были проблемы с темой сноса пятиэтажек, власть была обеспокоена, но Собянин показал, что может решить и ее».