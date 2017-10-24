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08:53 (мск), источник: ТАСС

Служба погранконтроля: Браудер имеет право въезда на территорию США

По данным службы, соответствующее разрешение для поездок в Соединенные Штаты было одобрено 18 октября, и оно остается в силе.

Источник: AFP 2017

ВАШИНГТОН, 24 октября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин, Александр Пахомов/. Британский финансист, основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер может въехать на территорию США в любой момент. Об этом ТАСС сообщил представитель Службы таможенного и пограничного контроля (СТПК), которая входит в структуру министерства внутренней безопасности.

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«Выданное Уильяму Браудеру разрешение для поездок в Соединенные Штаты остается в силе. Оно было одобрено СТПК 18 октября, что дает ему право приехать в Соединенные Штаты», — сказал представитель службы. Речь идет о Электронной системе разрешения на въезд (ESTA, Electronic System for Travel Authorization). Запрос Браудера был рассмотрен и одобрен в индивидуальном порядке.

Визы для въезда в США в настоящее время не нужно получать гражданам 38 стран и территорий. В этот перечень, в частности, входят Австралия, Бельгия, Великобритания, Республика Корея, Франция, Чехия и др.

Граждане этих государств и территорий просто обязаны уведомлять Вашингтон в электронном виде, используя ESTA, о планах своих поездок в США. Кроме того, они платят за получение данного разрешения сбор в размере $14 и имеют право находиться в США с деловыми или туристическими целями до 90 дней. Срок действия данного разрешения — два года.

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Браудер в минувшее воскресенье на своей странице в Twitter написал, что он столкнулся с «визовыми проблемами» в «тот же день», как его имя было «внесено [президентом РФ Владимиром] Путиным в список Интерпола». При этом, как британскому подданному, Браудеру обычная виза не требуется, речь идет о разрешении на въезд, которое нужно получать через ESTA. Сам Браудер в интервью телеканалу CBS в понедельник высказал предположение, что он был исключен из ESTA автоматически ввиду того, что он оказался в списке Интерпола.

В Госдепартаменте ТАСС в свою очередь подтвердили, что Браудер никогда не обращался за американской визой. «У нас нет записей о том, что это лицо когда-либо запрашивало визу в США», — сказал представитель внешнеполитического ведомства.

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