Российские дипломаты обвинили власти США в вывозе консульского архива

Источник: AP 2017

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU — Власти Соединенных Штатов самостоятельно вывезли из здания Генконсульства РФ в Сан-Франциско неприкосновенный консульский архив и передали его в посольство РФ в Вашингтоне 23 октября вопреки неоднократным протестам со стороны России, заявили в посольстве РФ в США.

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«Американские власти так и не предоставили нам доступ в здание Генконсульства России в Сан-Франциско, закрытого их решением со 2 сентября, в целях вывоза консульского архива. Вместо этого они самостоятельно упаковали и вывезли его в Вашингтон. Сделано это было вопреки неоднократным протестам МИД России и Посольства. 23 октября архив передан в Посольство», — говорится в распространенном заявлении российской дипмиссии.

В Посольстве подчеркнули, что «консульские архивы и документы являются неприкосновенными в любое время и независимо от их местонахождения».

«Своими действиями американская сторона в очередной раз грубо нарушила соответствующие положения Венской конвенции о консульских сношениях и двусторонней консульской конвенции», — отмечается в заявлении.

В посольстве также подчеркнули, что «пренебрежительное отношение официального Вашингтона к международному праву, российским дипломатическим и консульским объектам и собственности открыло возможность аналогичного обхождения с представительствами США в России».