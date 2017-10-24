Российские дипломаты обвинили власти США в вывозе консульского архива
Действия американских властей грубо нарушают положения Венской конвенции, заявили в российском посольстве.
Действия американских властей грубо нарушают положения Венской конвенции, заявили в российском посольстве.
Москва. 24 октября. INTERFAX.RU — Власти Соединенных Штатов самостоятельно вывезли из здания Генконсульства РФ в
«Американские власти так и не предоставили нам доступ в здание Генконсульства России в
В Посольстве подчеркнули, что «консульские архивы и документы являются неприкосновенными в любое время и независимо от их местонахождения».
«Своими действиями американская сторона в очередной раз грубо нарушила соответствующие положения Венской конвенции о консульских сношениях и двусторонней консульской конвенции», — отмечается в заявлении.
В посольстве также подчеркнули, что «пренебрежительное отношение официального Вашингтона к международному праву, российским дипломатическим и консульским объектам и собственности открыло возможность аналогичного обхождения с представительствами США в России».
«По принципу взаимности, на котором основаны дипломатические отношения», — добавили в дипмиссии.