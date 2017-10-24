Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Смерть Марьянова заставила Минздрав поменять работу «скорой»
Наряд 64-летней первой леди Франции заставил говорить о себе
Почему американцам разонравился российский корабль
Познер прокомментировал решение Собчак участвовать в выборах
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Сосиски и картошка фри: Галкин показал еду их с Пугачевой детей
СМИ: Пограничники спасли жизнь Порошенко
Приговоренный к смерти писатель Рушди: в Европе огромные перемены
Наряд первой леди Франции заставил говорить о себе
В Донецке произошел взрыв, не похожий на артиллерию - СМИ
СМИ: Пограничники спасли жизнь Порошенко
Синоптики: европейская часть РФ окажется в «мешке холода»
В тяжелом состоянии госпитализирован актер Бузылев
Фоторепортажи
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
03:11 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Экс-губернатор Приморья Владимир Миклушевский встретится с Путиным — СМИ

Предполагается, что президент выразит отставным губернаторам уважение и поговорит об их будущем.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 24 октября, PrimaMedia.

Президент Владимир Путин проведет встречу с одиннадцатью губернаторами, которых он уволил нынешней осенью, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на собеседника, близкого к Кремлю. Информацию журналистам подтвердил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Встреча произойдет на следующей неделе, вероятнее всего, 31 октября. На этой встрече президент выразит уважение ушедшим руководителям и может сказать, что их опыт будет востребован в будущем, говорит собеседник «Дождя», участвующий в подготовке мероприятия.

От ИА PrimaMedia напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского 4 октября. Временно исполняющим обязанности президентом назначен глава ФГУП «Росморпорт» Андрей Тарасенко. Новый врио уже активно включился в работу, уволив несколько вице-губернаторов и назначив новых.

Кроме Миклушевского должностей лишились еще 10 глав: Самарской области Николай Меркушкин, Нижегородской области Валерий Шанцев, Красноярского края Виктор Толоконский, Дагестана Рамазан Абдулатипов, Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, Орловской области Вадим Потомский, Новосибирской области Владимир Городецкий, Омской области Виктор Назаров и Ивановской области Павел Коньков.

Некоторые уволенные руководители уже получили в качестве компенсации новые посты. Так, бывший глава Самарской области Николай Меркушкин стал спецпредставителем президента по взаимодействию со всемирным конгрессом фино-угорских народов, экс-глава Дагестана — спецпредставителем по вопросам сотрудничества с государствами Каспийского региона. Из смененных губернаторов наиболее высокий пост — секретаря генсовета «Единой России» — получил экс-глава Псковской области Андрей Турчак.

Владимир Миклушевский на «прощальной» пресс-конференции 5 октября также сообщил, что получил предложение о работе, но подробности не раскрыл. О новой должности бывшего главы Приморья широкой общественности до сих пор неизвестно. А вот супруга экс-губернатора Ирина Миклушевская до сих пор работает в Приморском академическом краевом драматическом театре художником по костюмам.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 На старт, внимание, MeetUp: главный ИТ-форум Дальнего Востока открылся на острове Русском
Виртуальная реальность и робототехника: Русский MeetUp продолжает работу во Владивостоке
СМИ узнали подробности перестрелки в чеченской Росгвардии
«Эхо Москвы» опубликовало видео прохода нападавшего через охрану
В РФ заморожено 6 млн рублей активов предполагаемых террористов
Российский военный случайно убил сослуживца в Армении
ФИФА назвала лучшего футболиста года
Посольство РФ обвинило США в вывозе консульского архива
«Локомотив» вышел на первое место в чемпионате России по футболу
Спорт
«Локомотив» — первый В РФПЛ смена лидера — «Локомотив» победил «Краснодар» и догнал «Зенит». По дополнительным показателям перед выездом в Петербург красно-зеленые занимают первое место
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд» Во время очередного отчетного концерта «фабрикантов» речь зашла о самых достойных представителях молодежной музыки
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
В Ростуризме рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы
Эксперты выяснили, кто снимает квартиры без мебели
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Беременная Кейт Миддлтон уже готовится к родам Супруга принца Уильяма заранее договорилась с врачами.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь