Экс-губернатор Приморья Владимир Миклушевский встретится с Путиным — СМИ

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 24 октября, PrimaMedia.

Президент Владимир Путин проведет встречу с одиннадцатью губернаторами, которых он уволил нынешней осенью, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на собеседника, близкого к Кремлю. Информацию журналистам подтвердил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Встреча произойдет на следующей неделе, вероятнее всего, 31 октября. На этой встрече президент выразит уважение ушедшим руководителям и может сказать, что их опыт будет востребован в будущем, говорит собеседник «Дождя», участвующий в подготовке мероприятия.

От ИА PrimaMedia напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского 4 октября. Временно исполняющим обязанности президентом назначен глава ФГУП «Росморпорт» Андрей Тарасенко. Новый врио уже активно включился в работу, уволив несколько вице-губернаторов и назначив новых.

Кроме Миклушевского должностей лишились еще 10 глав: Самарской области Николай Меркушкин, Нижегородской области Валерий Шанцев, Красноярского края Виктор Толоконский, Дагестана Рамазан Абдулатипов, Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, Орловской области Вадим Потомский, Новосибирской области Владимир Городецкий, Омской области Виктор Назаров и Ивановской области Павел Коньков.

Некоторые уволенные руководители уже получили в качестве компенсации новые посты. Так, бывший глава Самарской области Николай Меркушкин стал спецпредставителем президента по взаимодействию со всемирным конгрессом фино-угорских народов, экс-глава Дагестана — спецпредставителем по вопросам сотрудничества с государствами Каспийского региона. Из смененных губернаторов наиболее высокий пост — секретаря генсовета «Единой России» — получил экс-глава Псковской области Андрей Турчак.