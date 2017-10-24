Экс-губернатор Приморья Владимир Миклушевский встретится с Путиным — СМИ
Предполагается, что президент выразит отставным губернаторам уважение и поговорит об их будущем.
Предполагается, что президент выразит отставным губернаторам уважение и поговорит об их будущем.
Владивосток, 24 октября, PrimaMedia.
Президент Владимир Путин проведет встречу с одиннадцатью губернаторами, которых он уволил нынешней осенью, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на собеседника, близкого к Кремлю. Информацию журналистам подтвердил и
Кроме Миклушевского должностей лишились еще 10 глав: Самарской области Николай Меркушкин, Нижегородской области Валерий Шанцев, Красноярского края Виктор Толоконский, Дагестана Рамазан Абдулатипов, Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, Орловской области Вадим Потомский, Новосибирской области Владимир Городецкий, Омской области Виктор Назаров и Ивановской области Павел Коньков.
Некоторые уволенные руководители уже получили в качестве компенсации новые посты. Так, бывший глава Самарской области Николай Меркушкин стал спецпредставителем президента по взаимодействию со всемирным конгрессом
Владимир Миклушевский на «прощальной»