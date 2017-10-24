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03:09 (мск), источник: Вести Приморье

Андрей Тарасенко посетит Дальнереченский городской округ

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко во вторник, 24 октября, посетит с рабочим визитом Дальнереченск.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко во вторник, 24 октября, посетит с рабочим визитом Дальнереченск.

Во время поездки в муниципалитет глава региона планирует осмотреть строящееся здание аэровокзала, посетить центральную городскую больницу, лицей, центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Кроме того, врио губернатора намерен встретиться с депутатами Дальнереченского городского округа, провести двустороннюю встречу с главой муниципалитета, а также побывать в гостях у староверов в селе Любитовка.

Отметим, на прошлой неделе глава региона посетил с рабочим визитом Пожарский муниципальный район.

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