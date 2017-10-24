Андрей Тарасенко посетит Дальнереченский городской округ
Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко во вторник, 24 октября, посетит с рабочим визитом Дальнереченск.
Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко во вторник, 24 октября, посетит с рабочим визитом Дальнереченск.
Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко во вторник, 24 октября, посетит с рабочим визитом Дальнереченск.
Во время поездки в муниципалитет глава региона планирует осмотреть строящееся здание аэровокзала, посетить центральную городскую больницу, лицей, центр содействия семейному устройству
Кроме того, врио губернатора намерен встретиться с депутатами Дальнереченского городского округа, провести двустороннюю встречу с главой муниципалитета, а также побывать в гостях у староверов в селе Любитовка.
Отметим, на прошлой неделе глава региона посетил с рабочим визитом Пожарский муниципальный район.