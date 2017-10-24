Андрей Тарасенко посетит Дальнереченский городской округ

Во время поездки в муниципалитет глава региона планирует осмотреть строящееся здание аэровокзала, посетить центральную городскую больницу, лицей, центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.