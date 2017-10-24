Депутаты парламента Приморья готовы оказать поддержку резидентам СпВ
Проблемы, с которыми сталкиваются участники — получение участков, применение процедуры свободной таможенной зоны, ускоренный возврат НДС.
Проблемы, с которыми сталкиваются участники — получение участков, применение процедуры свободной таможенной зоны, ускоренный возврат НДС.
Владивосток, 24 октября, PrimaMedia.
Совещание председателя краевого парламента Александра Ролика с депутатами прошло в Законодательном собрании. Перед парламентариями с докладом выступил председатель Ассоциации поддержки резидентов свободного порта Владивосток Антон Скорик. Он рассказал о реализации федерального проекта, обозначил возникающие проблемы и возможности их законодательного регулирования, сообщили ИА PrimaMedia в
«Ассоциация была создана по инициативе наиболее активных резидентов свободного порта с целью налаживания эффективного диалога между бизнесом и властью, — сказал Антон Скорик. — Один из главных приоритетов организации — объединение усилий всех
Основными задачами Ассоциации являются мониторинг реализации
Как сообщил Антон Скорик, с начала реализации федерального закона было подано 536 заявок для получения статуса резидентов свободного порта, 453 из них — в Приморье (84% от общего количества). 346 предприятий Дальнего Востока получили статус резидентов СПВ, включая 296 компаний из Приморского края. Общий объем заявленных инвестиций составляет 350 млрд рублей, из которых 256 млрд рублей предназначены для Приморья (73%). Также заявлено о создании 32 тысяч новых рабочих мест. На сегодняшний день реализовано 25 проектов, получено 3,8 млрд рублей инвестиций.
Доклад вызвал у депутатов Законодательного собрания ряд вопросов к председателю Ассоциации поддержки резидентов свободного порта Владивосток.
Спикер краевого парламента Александр Ролик попросил более подробно рассказать об Ассоциации.
Как сообщил Антон Скорик, сегодня в организацию входят 25 резидентов СПВ. «В Ассоциацию мы принимаем только те предприятия, которые находятся на стадии реализации проекта, — отметил он. — “Бумажных” компаний, которые находятся на стадии проектирования, у нас фактически нет. Мы сознательно выбираем в члены Ассоциации тех, кто готов участвовать в реальной деятельности. Мы ориентируемся не на количество, а на качество».
Депутат Геннадий Лазарев обратил внимание на создание конкурентных условий для резидентов свободного порта Владивосток. «Насколько интересно иностранным инвесторам приходить в Приморье?», — задал вопрос парламентарий.
По мнению Антона Скорика, условия, созданные для предприятий на территории свободного порта Владивосток, вполне конкурентны по сравнению с другими странами
Председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис также заострил внимание на работе с инвесторами. «Мы все хотим, чтобы от вашей и от нашей работы была польза, — сказал он. — У нас есть очень серьезный инструмент влияния — Парламентская ассоциация “Дальний Восток и Забайкалье”, куда входит председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик. Мы также готовы инициировать от краевого парламента изменение федерального законодательства. Наша дорога совместная, и мы не можем оставить резидентов свободного порта Владивосток на произвол судьбы. Мы должны помогать инвесторам».
Спикер краевого парламента Александр Ролик предложил председателю Ассоциации поддержки резидентов свободного порта Владивосток подготовить обращение в Законодательное собрание с целью внесения изменений в краевое законодательство, если это необходимо. Также Ассоциация может обратиться в федеральные и краевые органы исполнительной власти.
«Мы заинтересованы в активном развитии свободного порта Владивосток, в увеличении числа резидентов, в поступлении инвестиций в Приморский край, — сказал Александр Ролик. — Если закон будет работать, мы быстрее получим отдачу от экономических проектов. А для этого депутаты Законодательного собрания будут оказывать всемерную поддержку резидентам свободного порта».