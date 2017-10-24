Депутаты парламента Приморья готовы оказать поддержку резидентам СпВ

Владивосток, 24 октября, PrimaMedia.

Совещание председателя краевого парламента Александра Ролика с депутатами прошло в Законодательном собрании. Перед парламентариями с докладом выступил председатель Ассоциации поддержки резидентов свободного порта Владивосток Антон Скорик. Он рассказал о реализации федерального проекта, обозначил возникающие проблемы и возможности их законодательного регулирования, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Заксобрания Приморья.

«Ассоциация была создана по инициативе наиболее активных резидентов свободного порта с целью налаживания эффективного диалога между бизнесом и властью, — сказал Антон Скорик. — Один из главных приоритетов организации — объединение усилий всех предпринимателей-резидентов свободного порта для этого диалога. Кроме того, мы объединяем усилия для выработки наиболее эффективных решений, которые позволят повысить инвестиционную привлекательность Дальнего Востока».

Основными задачами Ассоциации являются мониторинг реализации нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность резидентов свободного порта Владивосток (СПВ), консолидация и систематизация проблемных вопросов и предложений от резидентов СПВ, проведение конференций, круглых столов, обсуждение лучших практик с целью повышения привлекательности режима СПВ для потенциальных инвесторов.

Как сообщил Антон Скорик, с начала реализации федерального закона было подано 536 заявок для получения статуса резидентов свободного порта, 453 из них — в Приморье (84% от общего количества). 346 предприятий Дальнего Востока получили статус резидентов СПВ, включая 296 компаний из Приморского края. Общий объем заявленных инвестиций составляет 350 млрд рублей, из которых 256 млрд рублей предназначены для Приморья (73%). Также заявлено о создании 32 тысяч новых рабочих мест. На сегодняшний день реализовано 25 проектов, получено 3,8 млрд рублей инвестиций.

Также Антон Скорик обозначил главные проблемы, которые сегодня стоят перед резидентами свободного порта Владивосток. Среди них — получение земельных участков. С этой проблемой сталкивается каждый второй резидент. Острым вопросом являются применение процедуры свободной таможенной зоны, которой воспользовались всего три резидента СПВ. Сложность вызывает и получение такой преференции, как ускоренный возврат НДС.

Доклад вызвал у депутатов Законодательного собрания ряд вопросов к председателю Ассоциации поддержки резидентов свободного порта Владивосток.

Спикер краевого парламента Александр Ролик попросил более подробно рассказать об Ассоциации.

Как сообщил Антон Скорик, сегодня в организацию входят 25 резидентов СПВ. «В Ассоциацию мы принимаем только те предприятия, которые находятся на стадии реализации проекта, — отметил он. — “Бумажных” компаний, которые находятся на стадии проектирования, у нас фактически нет. Мы сознательно выбираем в члены Ассоциации тех, кто готов участвовать в реальной деятельности. Мы ориентируемся не на количество, а на качество».

Депутат Геннадий Лазарев обратил внимание на создание конкурентных условий для резидентов свободного порта Владивосток. «Насколько интересно иностранным инвесторам приходить в Приморье?», — задал вопрос парламентарий.

По мнению Антона Скорика, условия, созданные для предприятий на территории свободного порта Владивосток, вполне конкурентны по сравнению с другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Все зависит от того, насколько иностранные компании готовы инвестировать в Россию. «Все-таки мы больше ориентируемся на российских инвесторов и больше работаем с ними», — отметил Антон Скорик.

Председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис также заострил внимание на работе с инвесторами. «Мы все хотим, чтобы от вашей и от нашей работы была польза, — сказал он. — У нас есть очень серьезный инструмент влияния — Парламентская ассоциация “Дальний Восток и Забайкалье”, куда входит председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик. Мы также готовы инициировать от краевого парламента изменение федерального законодательства. Наша дорога совместная, и мы не можем оставить резидентов свободного порта Владивосток на произвол судьбы. Мы должны помогать инвесторам».

Спикер краевого парламента Александр Ролик предложил председателю Ассоциации поддержки резидентов свободного порта Владивосток подготовить обращение в Законодательное собрание с целью внесения изменений в краевое законодательство, если это необходимо. Также Ассоциация может обратиться в федеральные и краевые органы исполнительной власти.