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07:05 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Омск

Уволенные сибирские губернаторы соберутся у Владимира Путина

Путин на встрече выразит уважение ушедшим руководителям.

Источник: AP 2017

Президент Владимир Путин на следующей неделе встретится с губернаторами, которых он уволил в конце сентября-начале октября, рассказал «Дождю» близкий к Кремлю собеседник и подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вероятнее всего, встреча пройдет 31 октября.

По словам собеседника «Дождя», Путин на встрече выразит уважение ушедшим руководителям и может сказать, что их опыт будет востребован в будущем.

С конца сентября Владимир Путин отправил в отставку 11 глав регионов, в том числе губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого и губернатора Омской области Виктора Назарова. Их заменили Александр Усс, Андрей Травников и Александр Бурков.

Объясняя массовую ротацию губернаторов, Путин 19 октября на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» сказал, что она направлена на то, чтобы создать «новый губернаторский корпус из молодых, перспективных, современных людей».

При этом президент подчеркнул, что отставка сама по себе не означает, что он недоволен работой уходящих губернаторов.

«Я встречусь еще неоднократно с теми людьми, которые много лет отработали. Я им очень благодарен за их работу, за их результаты. Но время идет, жизнь идет своим чередом. Это естественный процесс», — заявил тогда Путин.

Часть оставивших свои посты губернаторов уже получили новые должности.

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