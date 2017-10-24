Андрей Травников посетил Чаны и Венгерово

Источник: РИА "Новости"

«Я приехал не ленточки разрезать, а проблемы решать» — с таких слов временно исполняющий обязанности губернатора начал знакомство с Венгеровским районом. Доклады о развитии территории выслушал. Но, предложил говорить больше не о достижениях, а о проблемах.

Небольшое мясоперерабатывающее предприятие в Венгерове. Дает не только колбасы и полуфабрикаты, но и рабочие места. В отдаленных селах — это особенно важно. Глава области пообещал поддерживать проекты которые принято называть точками роста. Венгеровский комбинат — как раз из их числа.

Беглый, в прямом смысле слова, осмотр местной школы и больницы и Андрей Травников готов резюмировать — перспективы у района хорошие.

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Как и у соседнего — Чановского. Местная жемчужина — курорт Озеро Карачи. Та же минеральная вода, но уже в промышленных масштабах.

Андрей Травников признается — впечатляет. Итоги первого детального знакомства с регионом подводит на встрече с представителями муниципалитетов. Впервые после назначения лицом к лицу с главами городов и районов. Говорили дольше запланированного. Говорили обо всем.

Андрей Шимкив, председатель Законодательного собрания Новосибирской области: «Вопросы были конкретные, который касаются сегодняшнего дня. я сказал, что у нас катастрофическое положение с зерном.. не с уборкой, а уже как продать зерно и куда».

Андрей Травников, врио губернатора Новосибирской области: «Разговор получился продуктивный. Мне бы хотелось, чтобы посещения были насыщены какими то проблемами. состояние социальных объектов. Необходимость решения коммунальных проблем, поддержки инвестиционных проектов».