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07:08 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Андрей Травников посетил Чаны и Венгерово

О том, как эффективно продать урожай, врио губернатора обсудил с аграриями во время выездного совещания в Чаны и Венгерово. С этих районов Андрей Травников начал знакомство с регионом. Во время визита — оценил проект «Северный транзит» — назвал его перспективным. Побывал на «градообразующих» предприятиях. Встретился с активами. Собрания вел сам. Призвал сконцентрироваться на работе.

Источник: РИА "Новости"

«Я приехал не ленточки разрезать, а проблемы решать» — с таких слов временно исполняющий обязанности губернатора начал знакомство с Венгеровским районом. Доклады о развитии территории выслушал. Но, предложил говорить больше не о достижениях, а о проблемах.

Небольшое мясоперерабатывающее предприятие в Венгерове. Дает не только колбасы и полуфабрикаты, но и рабочие места. В отдаленных селах — это особенно важно. Глава области пообещал поддерживать проекты которые принято называть точками роста. Венгеровский комбинат — как раз из их числа.

Беглый, в прямом смысле слова, осмотр местной школы и больницы и Андрей Травников готов резюмировать — перспективы у района хорошие.

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Как и у соседнего — Чановского. Местная жемчужина — курорт Озеро Карачи. Та же минеральная вода, но уже в промышленных масштабах.

Андрей Травников признается — впечатляет. Итоги первого детального знакомства с регионом подводит на встрече с представителями муниципалитетов. Впервые после назначения лицом к лицу с главами городов и районов. Говорили дольше запланированного. Говорили обо всем.

Андрей Шимкив, председатель Законодательного собрания Новосибирской области: «Вопросы были конкретные, который касаются сегодняшнего дня. я сказал, что у нас катастрофическое положение с зерном.. не с уборкой, а уже как продать зерно и куда».

Андрей Травников, врио губернатора Новосибирской области: «Разговор получился продуктивный. Мне бы хотелось, чтобы посещения были насыщены какими то проблемами. состояние социальных объектов. Необходимость решения коммунальных проблем, поддержки инвестиционных проектов».

До нового года Андрей Травников пообещал побывать во всех районах области.

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