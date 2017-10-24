В Хабаровском крае военные лётчики заправились в воздухе в кромешной тьме

Источник: AP 2017

На базе истребительной авиачасти в Хабаровском крае военные лётчики отправились в стратосферу на истребителях и выполнили дозаправку в воздухе. Традиционное задание усложнили тем, что выполнить его нужно было в ночное время суток.

Экипажи Восточного военного округа взмыли в небо на самолётах Су-30СМ. Учебно-тренировочное задание проводилось в диапазоне высот от 14 до 16 тысяч метров. Лётчики в темноте отработали один из сложнейших элементов летной подготовки — дозаправку в воздухе от танкера Ил-78М, сообщает пресс-служба ВВО.

«В ходе проведения полётов лётчики современных истребителей Су-35С отработали задачи по ведению воздушного боя с самолётами условного противника. Они выполнили поиск и обнаружение летательных аппаратов “противника”, в роли которых выступила пара истребителей Су-35С», — говорится в сообщении.

Во время учебного боя военные отработали элементы сложного пилотажа, в том числе «Бочку», «Горки» с наклоном до 60 градусов и «Форсированные развороты». У экипажей было ещё одно тактическое задание — посадить истребители на условно заражённый аэродром.