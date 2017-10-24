В Хабаровском крае военные лётчики заправились в воздухе в кромешной тьме
Экипажам нужно было посадить истребители на «заражённый» аэродром.
Экипажам нужно было посадить истребители на «заражённый» аэродром.
На базе истребительной авиачасти в Хабаровском крае военные лётчики отправились в стратосферу на истребителях и выполнили дозаправку в воздухе. Традиционное задание усложнили тем, что выполнить его нужно было в ночное время суток.
Экипажи Восточного военного округа взмыли в небо на самолётах Су-30СМ.
«В ходе проведения полётов лётчики современных истребителей Су-35С отработали задачи по ведению воздушного боя с самолётами условного противника. Они выполнили поиск и обнаружение летательных аппаратов “противника”, в роли которых выступила пара истребителей Су-35С», — говорится в сообщении.
Во время учебного боя военные отработали элементы сложного пилотажа, в том числе «Бочку», «Горки» с наклоном до 60 градусов и «Форсированные развороты». У экипажей было ещё одно тактическое задание — посадить истребители на условно заражённый аэродром.
Сборы проводятся в рамках боевой подготовки. Они направлены на совершенствование профессионального мастерства лётного и технического составов.