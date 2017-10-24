Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
Секс сокращает жизнь
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Синоптики: европейская часть РФ окажется в «мешке холода»
Юэн МакГрегор расстался с женой после 22 лет брака
Думаете, собаки корчат вам рожи? Да, вы правы!Собаки осознанно используют мимику, чтобы наладить контакт с человеком
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Сосиски и картошка фри: Галкин показал еду их с Пугачевой детей
СМИ: Пограничники спасли жизнь Порошенко
Юэн МакГрегор расстался с женой после 22 лет брака
Шикарная Джоли затмила всех в платье от Ульяны Сергеенко (фото)
В Донецке произошел взрыв, не похожий на артиллерию - СМИ
СМИ: Пограничники спасли жизнь Порошенко
Синоптики: европейская часть РФ окажется в «мешке холода»
В тяжелом состоянии госпитализирован актер Бузылев
Фоторепортажи
12Праздник миллиона огней
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
05:40 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае военные лётчики заправились в воздухе в кромешной тьме

Экипажам нужно было посадить истребители на «заражённый» аэродром.

Источник: AP 2017

На базе истребительной авиачасти в Хабаровском крае военные лётчики отправились в стратосферу на истребителях и выполнили дозаправку в воздухе. Традиционное задание усложнили тем, что выполнить его нужно было в ночное время суток.

Экипажи Восточного военного округа взмыли в небо на самолётах Су-30СМ. Учебно-тренировочное задание проводилось в диапазоне высот от 14 до 16 тысяч метров. Лётчики в темноте отработали один из сложнейших элементов летной подготовки — дозаправку в воздухе от танкера Ил-78М, сообщает пресс-служба ВВО.

«В ходе проведения полётов лётчики современных истребителей Су-35С отработали задачи по ведению воздушного боя с самолётами условного противника. Они выполнили поиск и обнаружение летательных аппаратов “противника”, в роли которых выступила пара истребителей Су-35С», — говорится в сообщении.

Во время учебного боя военные отработали элементы сложного пилотажа, в том числе «Бочку», «Горки» с наклоном до 60 градусов и «Форсированные развороты». У экипажей было ещё одно тактическое задание — посадить истребители на условно заражённый аэродром.

Сборы проводятся в рамках боевой подготовки. Они направлены на совершенствование профессионального мастерства лётного и технического составов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В одной из школ Владивостока объявлена пожарная тревога
Хабаровский студент предложил Лаврову внедрить систему миротворческих судов
СМИ узнали подробности перестрелки в чеченской Росгвардии
Посольство РФ обвинило США в вывозе консульского архива
«Эхо Москвы» опубликовало видео прохода нападавшего через охрану
Российский военный случайно убил сослуживца в Армении
ФИФА назвала лучшего футболиста года
В РФ заморожено 6 млн рублей активов предполагаемых террористов
«Локомотив» вышел на первое место в чемпионате России по футболу
Спорт
«Локомотив» — первый В РФПЛ смена лидера — «Локомотив» победил «Краснодар» и догнал «Зенит». По дополнительным показателям перед выездом в Петербург красно-зеленые занимают первое место
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд» Во время очередного отчетного концерта «фабрикантов» речь зашла о самых достойных представителях молодежной музыки
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Подземная парковка открылась в парке "Зарядье"
Для реновации выбрали еще 5 площадок
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Беременная Кейт Миддлтон уже готовится к родам Супруга принца Уильяма заранее договорилась с врачами.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь