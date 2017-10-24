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05:35 (мск), источник: ДЕЙТА

Стали известны масштабы безработицы в Приморье

Безработица в Приморье есть. Но масштабы ее — вполне разумные, сообщает Deita. ru.

Источник: Reuters

Численность рабочей силы в Приморском крае в сентябре 2017 года составила 1043.6 тыс. человек, или 70% населения этого возраста. В их числе 986.8 тыс. человек — лица, имеющие работу или доходное занятие и 56.8 тыс. — лица, не имеющие работы или доходного занятия, ищущие работу и готовые приступить к ней, и, в соответствии с критериями Международной Организации Труда (МОТ), классифицируются как безработные. Общий уровень безработицы составил 5.4%, уровень занятости населения — 66.4%.

В государственных учреждениях службы занятости населения на конец сентября зарегистрировано в качестве безработных 11.2 тыс. человек, уровень зарегистрированной безработицы составил 1.1%. Средняя продолжительность безработицы составила 5.7 месяца.

Три четверти граждан, обращающихся в службы занятости края в поисках работы, составляют не занятые трудовой деятельностью граждане, в сентябре их обратилось 3105 человек, из них признано безработными 1802 гражданина — пишет Приморскстат.

Михаил Грач.

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