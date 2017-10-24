Стали известны масштабы безработицы в Приморье

Численность рабочей силы в Приморском крае в сентябре 2017 года составила 1043.6 тыс. человек, или 70% населения этого возраста. В их числе 986.8 тыс. человек — лица, имеющие работу или доходное занятие и 56.8 тыс. — лица, не имеющие работы или доходного занятия, ищущие работу и готовые приступить к ней, и, в соответствии с критериями Международной Организации Труда (МОТ), классифицируются как безработные. Общий уровень безработицы составил 5.4%, уровень занятости населения — 66.4%.