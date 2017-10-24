Международные корпорации продолжают работать с Россией, несмотря на санкции

Источник: РИА Новости

«Такой интерес обусловлен тем, что мы установили четкие, привлекательные и неизменные в долгосрочном периоде условия работы на российском рынке», — заявил Мантуров в ходе своего выступления на заседании деловой миссии «Торгово-промышленный диалог России и Мексики» в Мехико.

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По его словам, для новых крупных инвестиционных проектов, независимо от национального капитала, в случае заключения специального инвестиционного контракта предоставляется целый пакет преференций на 10 лет. «А по таким направлениям, как инвестиционно-технологическое, где у нашей страны отсутствуют какие-то компетенции, мы готовы предоставлять таким компаниям льготные условия на период до 20 лет», — отметил министр.

Мантуров подчеркнул, что эти условия не подлежат пересмотру даже в случае изменения российского законодательства. «Россия и Мексика во многом используют схожие подходы в части создания свободных экономических зон и по поддержке высокотехнологического экспорта. При этом обе страны имеют широкие торгово-экономические связи со многими другими государствами, а это выход на новые емкие рынки сбыта», — добавил глава Минпрома.