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08:31 (мск), источник: РИА Новости

Международные корпорации продолжают работать с Россией, несмотря на санкции

МЕХИКО, 24 окт — РИА Новости. Многие крупнейшие транснациональные корпорации продолжают работать с Россией, несмотря на санкции, заявил в понедельник министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Источник: РИА Новости

«Такой интерес обусловлен тем, что мы установили четкие, привлекательные и неизменные в долгосрочном периоде условия работы на российском рынке», — заявил Мантуров в ходе своего выступления на заседании деловой миссии «Торгово-промышленный диалог России и Мексики» в Мехико.

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По его словам, для новых крупных инвестиционных проектов, независимо от национального капитала, в случае заключения специального инвестиционного контракта предоставляется целый пакет преференций на 10 лет. «А по таким направлениям, как инвестиционно-технологическое, где у нашей страны отсутствуют какие-то компетенции, мы готовы предоставлять таким компаниям льготные условия на период до 20 лет», — отметил министр.

Мантуров подчеркнул, что эти условия не подлежат пересмотру даже в случае изменения российского законодательства. «Россия и Мексика во многом используют схожие подходы в части создания свободных экономических зон и по поддержке высокотехнологического экспорта. При этом обе страны имеют широкие торгово-экономические связи со многими другими государствами, а это выход на новые емкие рынки сбыта», — добавил глава Минпрома.

Он призвал мексиканский бизнес локализовывать свое производство в России. «Я буду продвигать продукцию мексиканских компаний, которые будут локализовывать свое производство в России, и никак не буду стесняться, если эта мексиканская продукция будет попадать на рынки третьих стран. Готов с удовольствием продвигать вашу продукцию», — заметил Мантуров.

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