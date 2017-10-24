На пост мэра Омска заявились ещё три кандидата

Накануне, 23 октября, ещё три человека выдвинули свою кандидатуру на пост мэра Омска.

Градоначальником Омска хотят стать директор ООО «Производственно-коммерческая фирма «Спецстальарматура» Валентин Панов, директор ООО «Комплексная поставка» Александр Бекишев и юрисконсульт в ООО «Сибирский региональный союз» Игорь Козловский. Об этом сообщает «СуперОмск» со ссылкой на председателя конкурсной комиссии по выборам мэра Сергея Тодорова.

Напомним, что последние Бекишев и Козловский уже участвовали в весенних выборах мэра. Последний запомнился омичам тем, что заявил о неистребимости коррупции.