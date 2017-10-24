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07:30 (мск), источник: АиФ Омск

На пост мэра Омска заявились ещё три кандидата

Они подали документы накануне, 23 октября.

Накануне, 23 октября, ещё три человека выдвинули свою кандидатуру на пост мэра Омска.

Градоначальником Омска хотят стать директор ООО «Производственно-коммерческая фирма «Спецстальарматура» Валентин Панов, директор ООО «Комплексная поставка» Александр Бекишев и юрисконсульт в ООО «Сибирский региональный союз» Игорь Козловский. Об этом сообщает «СуперОмск» со ссылкой на председателя конкурсной комиссии по выборам мэра Сергея Тодорова.

Напомним, что последние Бекишев и Козловский уже участвовали в весенних выборах мэра. Последний запомнился омичам тем, что заявил о неистребимости коррупции.

Отметим, что по состоянию на 23 октября в конкурсе на должность мэра Омска участвует 13 человек. Выдвинуть свою кандидатуру можно до конца октября.

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