Владислав Логинов отказался бороться за кресло мэра Красноярска

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Кандидат на пост главы Красноярска, руководитель администрации Советского района Владислав Логинов взял самоотвод. Об этом он заявил сегодня в начале сессии горсовета, которая и должна была выбрать мэра.

Поясняя свое решение, Логинов сказал, что одним из моментов, которыми он руководствовался, является его нежелание конкурировать с Сергеем Ереминым как представителем одной с ним партии — «Единой России».

«К тому же, его программа прекрасно проработана, — сказал Логинов, — в ней отражены все необходимые для развития Красноярска меры».

Также он добавил, что Сергей Еремин пообещал взять его в свою команду в случае победы.

«Прошу депутатов, которые хотели проголосовать за меня, поддержать его», — закончил он.