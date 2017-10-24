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06:50 (мск), источник: Newslab.ru

Владислав Логинов отказался бороться за кресло мэра Красноярска

В случае победы Сергея Еремина ему обещали место в мэрской команде.

Источник: Reuters

Кандидат на пост главы Красноярска, руководитель администрации Советского района Владислав Логинов взял самоотвод. Об этом он заявил сегодня в начале сессии горсовета, которая и должна была выбрать мэра.

Поясняя свое решение, Логинов сказал, что одним из моментов, которыми он руководствовался, является его нежелание конкурировать с Сергеем Ереминым как представителем одной с ним партии — «Единой России».

«К тому же, его программа прекрасно проработана, — сказал Логинов, — в ней отражены все необходимые для развития Красноярска меры».

Также он добавил, что Сергей Еремин пообещал взять его в свою команду в случае победы.

«Прошу депутатов, которые хотели проголосовать за меня, поддержать его», — закончил он.

Напомним, что 18 октября из борьбы за кресло мэра вышел прежний глава города Эдхам Акбулатов — он также взял самоотвод. Таким образом теперь на место главы Красноярска претендуют два человека: и.о. министра транспорта Красноярского края Сергей Еремин, а также депутат горсовета и бизнесмен-строитель Владимир Егоров.

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