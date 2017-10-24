Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
Секс сокращает жизнь
Вдова погибшего в Сирии офицера открыла детали спора с Минобороны
Синоптики: европейская часть РФ окажется в «мешке холода»
Суд вынес приговор виновному в смерти участника группы «Любэ»
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
СМИ: Пограничники спасли жизнь Порошенко
Эксперт поведал о проблеме негатива к мэрии Москвы
Ирина Шейк в откровенном наряде пообедала с подругами (фото)
У Брэда Питта роман с 21-летней актрисой (фото)
В Донецке произошел взрыв, не похожий на артиллерию - СМИ
СМИ: Пограничники спасли жизнь Порошенко
Синоптики: европейская часть РФ окажется в «мешке холода»
В тяжелом состоянии госпитализирован актер Бузылев
Фоторепортажи
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
12Какой была Аляска, когда ее продавали
07:05 (мск), источник: AmurMedia.ru

Руководитель штаба МГЕР в Хабаровске: Нас намеренно стравливают со сторонниками Навального

Евгений Солоненко заявил, что хулиганы с краской не имеют отношения к молодежному движению правящей партии.

Хабаровск, 24 октября, AmurMedia.

Правоохранители должны со всей тщательностью расследовать происшествие, в результате которого пострадал хабаровский штаб Алексея Навального. Кроме того, очень важно выяснить, почему хулиганы, облившие помещение краской, прикрылись участием в молодежном движении, членами которого не являются, сообщил корр. ИА AmurMedia руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии «Единой России» Евгений Солоненко.

Информагентство уже писало, что в воскресенье, 22 октября, помещение хабаровского штаба Навального облили краской. Виновников удалось поймать, сейчас с ними разбирается полиция. Сотрудники штаба оппозиционера располагают данными о том, что Никита Кожевников и Дмитрий Севрюков успели засветиться в рядах активистов МГЕР. Однако лидер регионального отделения «Молодой Гвардии» уверен, что ребята просто прикрылись именем организации.

— Это вообще не наши товарищи, это факт. Они не состоят в нашей организации. Мне очень интересен этот вопрос: что за подставные действия и где источник? Я понимаю, что на нашу организацию это бросает тень — мы в курсе политической ситуации в стране, но Навальный не тот человек, против которого мы будем предпринимать активные действия. У местного штаба Навального, насколько я знаю, агитационные кубы будут стоять в Хабаровске еще месяц, а потом они сворачиваются. Смысла нет с ними бороться. Но у каждого действия должна быть своя цель — а я не знаю, какая цель была у этой ситуации с краской. Зачем это сделано, с какой целью, каких последствий ждали, мне непонятно. Но итог какой-то должен быть, — прокомментировал Евгений Солоненко.

Читайте также
Осеннее обострение: штаб Навального в Хабаровске опять облили краской

Информагентство сообщало, что представители политических партий ЛДПР и КПРФ назвали действия молодых людей хулиганством с экстремистским оттенком. Кроме того, депутаты Законодательной Думы Хабаровского края считают подобные выходки варварством и показателем политической незрелости. Руководитель регионального штаба МГЕР солидарен с народными избранниками и считает, что полиция должна тщательно расследовать ситуацию.

— Сейчас я могу это назвать только хулиганством. Я понятия не имею, почему ребята прикрывались именем «Молодой Гвардии», но МВД должно по полной программе брать их в оборот и разбираться. Это мое личное мнение. Я не знаю, почему они нами прикрывались. Но это больше похоже на то, что нашу организацию и штаб Навального кто-то намеренно стравливает. Может быть, просто люди неадекватные. Я готов сам встретиться с активистами штаба Навального и поговорить с ними, объяснить, что к нам эти ребята не имеют отношения. У меня к сторонникам Навального нет негативного восприятия, я врагами их не считаю, они нормальные ребята. Но нас стравливают, чтобы мы друг на друга скалились — это чьи-то намеренные действия. Я сам хотел бы в этом разобраться и хочу, чтобы МВД разобралось, с чьей подачи эта ситуация завертелась и кто ребят науськал, — отметил руководитель регионального штаба МГЕР.

Юрист хабаровского штаба Навального в беседе с корр. информагентства сообщил, что этот инцидент должен стать уроком для всех, кто пытается навредить деятельности сторонников оппозиционера. Между тем, ситуация не единична. В июле этого года штаб уже пострадал от рук неизвестных вандалов. Тогда стекло и дверь помещения, где собираются волонтеры, расписали краской из баллончика, а замочную скважину залили клеем.

Штаб Навального подвергли яростной атаке в Хабаровске.

Кроме того, накануне приезда скандально известного политика Хабаровск наводнили листовки с фальшивыми лозунгами — хулиганы расклеивали призывы выходить на гей-парад под знаменем Алексея Навального. Горе-промоутеры лепили поддельные агитматериалы на витринах магазинов, баннерах наружной рекламы и даже на автомобилях. Разбираться с претензиями пришлось сотрудникам хабаровского штаба. Кто именно старательно намекает сторонникам Алексея Навального, что в городе им не место, непонятно. Но стравливание местных оппозиционеров с общественностью налицо.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Россия поставит в Мексику до конца года ещё восемь комсомольских SSJ-100
Гороскоп на 24 октября: у Дев прибыль, Ракам пора в тренажерный зал, а Весам - выпить чай
СМИ узнали подробности перестрелки в чеченской Росгвардии
Посольство РФ обвинило США в вывозе консульского архива
«Эхо Москвы» опубликовало видео прохода нападавшего через охрану
Российский военный случайно убил сослуживца в Армении
ФИФА назвала лучшего футболиста года
В РФ заморожено 6 млн рублей активов предполагаемых террористов
«Локомотив» вышел на первое место в чемпионате России по футболу
Спорт
«Локомотив» — первый В РФПЛ смена лидера — «Локомотив» победил «Краснодар» и догнал «Зенит». По дополнительным показателям перед выездом в Петербург красно-зеленые занимают первое место
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд» Во время очередного отчетного концерта «фабрикантов» речь зашла о самых достойных представителях молодежной музыки
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Что делать, если в квартире холодно?
В Ростуризме рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Беременная Кейт Миддлтон уже готовится к родам Супруга принца Уильяма заранее договорилась с врачами.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь