Руководитель штаба МГЕР в Хабаровске: Нас намеренно стравливают со сторонниками Навального

Хабаровск, 24 октября, AmurMedia.

Правоохранители должны со всей тщательностью расследовать происшествие, в результате которого пострадал хабаровский штаб Алексея Навального. Кроме того, очень важно выяснить, почему хулиганы, облившие помещение краской, прикрылись участием в молодежном движении, членами которого не являются, сообщил корр. ИА AmurMedia руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии «Единой России» Евгений Солоненко.

Информагентство уже писало, что в воскресенье, 22 октября, помещение хабаровского штаба Навального облили краской. Виновников удалось поймать, сейчас с ними разбирается полиция. Сотрудники штаба оппозиционера располагают данными о том, что Никита Кожевников и Дмитрий Севрюков успели засветиться в рядах активистов МГЕР. Однако лидер регионального отделения «Молодой Гвардии» уверен, что ребята просто прикрылись именем организации.

— Это вообще не наши товарищи, это факт. Они не состоят в нашей организации. Мне очень интересен этот вопрос: что за подставные действия и где источник? Я понимаю, что на нашу организацию это бросает тень — мы в курсе политической ситуации в стране, но Навальный не тот человек, против которого мы будем предпринимать активные действия. У местного штаба Навального, насколько я знаю, агитационные кубы будут стоять в Хабаровске еще месяц, а потом они сворачиваются. Смысла нет с ними бороться. Но у каждого действия должна быть своя цель — а я не знаю, какая цель была у этой ситуации с краской. Зачем это сделано, с какой целью, каких последствий ждали, мне непонятно. Но итог какой-то должен быть, — прокомментировал Евгений Солоненко.

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Информагентство сообщало, что представители политических партий ЛДПР и КПРФ назвали действия молодых людей хулиганством с экстремистским оттенком. Кроме того, депутаты Законодательной Думы Хабаровского края считают подобные выходки варварством и показателем политической незрелости. Руководитель регионального штаба МГЕР солидарен с народными избранниками и считает, что полиция должна тщательно расследовать ситуацию.

— Сейчас я могу это назвать только хулиганством. Я понятия не имею, почему ребята прикрывались именем «Молодой Гвардии», но МВД должно по полной программе брать их в оборот и разбираться. Это мое личное мнение. Я не знаю, почему они нами прикрывались. Но это больше похоже на то, что нашу организацию и штаб Навального кто-то намеренно стравливает. Может быть, просто люди неадекватные. Я готов сам встретиться с активистами штаба Навального и поговорить с ними, объяснить, что к нам эти ребята не имеют отношения. У меня к сторонникам Навального нет негативного восприятия, я врагами их не считаю, они нормальные ребята. Но нас стравливают, чтобы мы друг на друга скалились — это чьи-то намеренные действия. Я сам хотел бы в этом разобраться и хочу, чтобы МВД разобралось, с чьей подачи эта ситуация завертелась и кто ребят науськал, — отметил руководитель регионального штаба МГЕР.

Юрист хабаровского штаба Навального в беседе с корр. информагентства сообщил, что этот инцидент должен стать уроком для всех, кто пытается навредить деятельности сторонников оппозиционера. Между тем, ситуация не единична. В июле этого года штаб уже пострадал от рук неизвестных вандалов. Тогда стекло и дверь помещения, где собираются волонтеры, расписали краской из баллончика, а замочную скважину залили клеем.

Штаб Навального подвергли яростной атаке в Хабаровске.