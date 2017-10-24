Виктор Губер избран главой Совета муниципальных образований НСО
Новым главой Совета муниципальных образований Новосибирской области избрали Виктора Губера — главу Чановского района.
Новым главой Совета муниципальных образований Новосибирской области избрали Виктора Губера — главу Чановского района.
На заседании Совета не только выбрали председателя, но и обсудили проблемы районов. Главная проблема, как ни странно, — рекордный урожай. Элеваторы заполнены, а спроса на зерно нет. Отсюда и невысокая цена — продавать продукцию часто приходится ниже себестоимости. Во многих хозяйствах предпочитают просто оставлять пшеницу на складах в ожидании изменений на рынке.
— Все сельхозпредприятия несут убытки, мы надеемся, что будет федеральная помощь в виде снижения тарифа, закуп зерна государством, и эти меры помогут к следующей посевной выйти из сложившейся трудной ситуации. Пока же сельхозпредприятия закредитованы, им надо платить зарплату и налоги уже сегодня, — сообщил председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.