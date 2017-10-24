«Не несу в себе обиды»: Виктор Толоконский рассказал про жизнь после отставки

Виктор Толоконский впервые после отставки дал интервью журналистам и рассказал о своем отъезде из Красноярска и реакции родных на отставку.

27 сентября Виктор Толоконский по собственному желанию покинул пост губернатора Красноярского края. В этой должности он работал с мая 2014 года. О своем решении глава региона сообщил на встрече с коллективом, после чего уехал в Новосибирск, не дожидаясь назначения преемника.

Вчера, в интервью красноярской телекомпании «Афонтово», экс-губернатор объяснил свой поспешный отъезд. Он заявил, что после того, как узнал о планах его отставки, не мог принимать решения, которые отразились бы на судьбе края.

«С того момента, когда я почувствовал, что у руководства страны есть какие-то другие планы в отношении края, для меня было уже недопустимо принимать какие-то решения. Я не могу ни в чем обманывать людей. Когда внутри уже сформировано решение уйти, проводить какие-то совещания, встречи, принимать решения — неправильно. Ведь как устроена наша жизнь — любые действия, любые планы многие люди сверяют с какими-то позициями власти. В данном случае, с моей позицией, с моим видением ситуации. И если у меня этого будущего уже нет, я не мог принимать эти решения. А просто так там быть и не работать я тоже не могу», — пояснил Виктор Толоконский причины отъезда.

По словам экс-губернатора, сейчас он отдыхает — ходит в кино, встречается со знакомыми. Его семья очень рада возвращению домой. «Семье моей лучше, когда мы вместе. Здесь мама, дети, здесь много внуков, а там с нами жил только старший. Я не несу в себе никаких обид. Родные меньше защищены от этого. Они что-то читали, какие-то высказывания слышали, они испытывают чувство обиды, потому что они видели, сколько я отдавал сил и как работал», — рассказал Виктор Толоконский.