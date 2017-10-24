Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
"Тепла не ждем": синоптики назвали дату прихода снежного покрова
Почему американцам разонравился российский корабль
Ирина Шейк в откровенном наряде пообедала с подругами (фото)
Думаете, собаки корчат вам рожи? Да, вы правы!Собаки осознанно используют мимику, чтобы наладить контакт с человеком
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
СМИ: Пограничники спасли жизнь Порошенко
Эксперт поведал о проблеме негатива к мэрии Москвы
Приговоренный к смерти писатель Рушди: в Европе огромные перемены
Наряд первой леди Франции заставил говорить о себе
В Донецке произошел взрыв, не похожий на артиллерию - СМИ
СМИ: Пограничники спасли жизнь Порошенко
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
12Юбилей Эминема
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
07:23 (мск), источник: Newslab.ru

«Не несу в себе обиды»: Виктор Толоконский рассказал про жизнь после отставки

Экс-губернатор объяснил свой поспешный отъезд из Красноярского края.

Виктор Толоконский впервые после отставки дал интервью журналистам и рассказал о своем отъезде из Красноярска и реакции родных на отставку.

27 сентября Виктор Толоконский по собственному желанию покинул пост губернатора Красноярского края. В этой должности он работал с мая 2014 года. О своем решении глава региона сообщил на встрече с коллективом, после чего уехал в Новосибирск, не дожидаясь назначения преемника.

Вчера, в интервью красноярской телекомпании «Афонтово», экс-губернатор объяснил свой поспешный отъезд. Он заявил, что после того, как узнал о планах его отставки, не мог принимать решения, которые отразились бы на судьбе края.

«С того момента, когда я почувствовал, что у руководства страны есть какие-то другие планы в отношении края, для меня было уже недопустимо принимать какие-то решения. Я не могу ни в чем обманывать людей. Когда внутри уже сформировано решение уйти, проводить какие-то совещания, встречи, принимать решения — неправильно. Ведь как устроена наша жизнь — любые действия, любые планы многие люди сверяют с какими-то позициями власти. В данном случае, с моей позицией, с моим видением ситуации. И если у меня этого будущего уже нет, я не мог принимать эти решения. А просто так там быть и не работать я тоже не могу», — пояснил Виктор Толоконский причины отъезда.

По словам экс-губернатора, сейчас он отдыхает — ходит в кино, встречается со знакомыми. Его семья очень рада возвращению домой. «Семье моей лучше, когда мы вместе. Здесь мама, дети, здесь много внуков, а там с нами жил только старший. Я не несу в себе никаких обид. Родные меньше защищены от этого. Они что-то читали, какие-то высказывания слышали, они испытывают чувство обиды, потому что они видели, сколько я отдавал сил и как работал», — рассказал Виктор Толоконский.

После отъезда он максимально сократил свое общение с коллегами из Красноярска. «Важно, чтобы коллеги были больше в будущем и настоящем, чем в прошлом. Тем более, что исполняющий обязанности губернатора не очень заинтересован в моем опыте и продолжении тех дел, которые мы начинали. Поэтому я стараюсь минимизировать свои контакты», — объяснил Виктор Толоконский.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Красноярску «выбрали» нового мэра
Владимир Егоров не стал претендовать на пост мэра
СМИ узнали подробности перестрелки в чеченской Росгвардии
Посольство РФ обвинило США в вывозе консульского архива
«Эхо Москвы» опубликовало видео прохода нападавшего через охрану
Российский военный случайно убил сослуживца в Армении
ФИФА назвала лучшего футболиста года
КПРФ собирается праздновать 100-летие революции целую неделю
«Локомотив» вышел на первое место в чемпионате России по футболу
Спорт
«Локомотив» — первый В РФПЛ смена лидера — «Локомотив» победил «Краснодар» и догнал «Зенит». По дополнительным показателям перед выездом в Петербург красно-зеленые занимают первое место
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд» Во время очередного отчетного концерта «фабрикантов» речь зашла о самых достойных представителях молодежной музыки
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Что делать, если в квартире холодно?
В Ростуризме рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Беременная Кейт Миддлтон уже готовится к родам Супруга принца Уильяма заранее договорилась с врачами.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь